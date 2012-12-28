Житель Добровского района хранил порох без разрешения

А также незаконно он имел охотничье ружье и патроны к нему.

Следственными органами СО МО МВД России «Чаплыгинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего пенсионера из села Борисовка Добровского района. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.В рамках проверки оперативных данных сотрудниками полиции был установлен факт незаконного хранения взрывчатого вещества.При обыске в доме пенсионера правоохранители изъяли 171 грамм вещества, похожего на порох, а также охотничье ружье и восемнадцать патронов к нему.За наличие оружия и боеприпасов мужчина уже привлечен к административной ответственности.Согласно экспертизе, в металлической емкости хранился бездымный пироксилиновый порох промышленного производства, пригодный для снаряжения патронов.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором Добровского района Липецкой области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок до восьми лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.