На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Общество
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру
Общество
Происшествия
336
сегодня, 09:03
5

Житель Добровского района хранил порох без разрешения

А также незаконно он имел охотничье ружье и патроны к нему.

Следственными органами СО МО МВД России «Чаплыгинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего пенсионера из села Борисовка Добровского района. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

В рамках проверки оперативных данных сотрудниками полиции был установлен факт незаконного хранения взрывчатого вещества.

При обыске в доме пенсионера правоохранители изъяли 171 грамм вещества, похожего на порох, а также охотничье ружье и восемнадцать патронов к нему.

За наличие оружия и боеприпасов мужчина уже привлечен к административной ответственности.

Согласно экспертизе, в металлической емкости хранился бездымный пироксилиновый порох промышленного производства, пригодный для снаряжения патронов.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором Добровского района Липецкой области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок до восьми лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.


Комментарии (5)

Шолом
6 минут назад
Посадят бедного деда Мазая на восемь лет. Зато старость обеспечена.
Житель
сегодня, 09:32
Мужичок проживает в несуществующем районе.
Гость
сегодня, 09:31
В 71 — явно готовился к чему то, ждал наверное пока наши в город придут!
Ваха
сегодня, 09:15
Так силитра тоже взрывается можно из неё тоже взрывчатку делать арестуйте все колхозы председателей , директоров.
на * !!!
сегодня, 09:12
какое разрешение, * ?
