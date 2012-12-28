Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Происшествия
336
сегодня, 09:03
5
Житель Добровского района хранил порох без разрешения
А также незаконно он имел охотничье ружье и патроны к нему.
В рамках проверки оперативных данных сотрудниками полиции был установлен факт незаконного хранения взрывчатого вещества.
При обыске в доме пенсионера правоохранители изъяли 171 грамм вещества, похожего на порох, а также охотничье ружье и восемнадцать патронов к нему.
За наличие оружия и боеприпасов мужчина уже привлечен к административной ответственности.
Согласно экспертизе, в металлической емкости хранился бездымный пироксилиновый порох промышленного производства, пригодный для снаряжения патронов.
«Обвинительное заключение утверждено прокурором Добровского района Липецкой области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок до восьми лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
5
0
0
0
2
Комментарии (5)