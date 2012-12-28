Все новости
Общество
398
сегодня, 08:02
5

Треть картофеля страны перерабатывают в Липецкой области

А если брать замороженный картофель, то доля липецкого составляет 95%.

Во второе воскресенье октября профессиональный праздник отмечают труженики сельскохозяйственной отрасли, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники. Липецкстат представляет цифровой обзор отрасли.
52,1 тысячи жителей Липецкой области отмечают свой профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это 9,1% от общей численности занятых в экономике региона.

Сельское хозяйство области специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого и защищенного грунта, на производстве мяса, молока, яиц. В 2024 году хозяйства всех категорий произвели сельхозпродукции на сумму 216,5 миллиарда рублей в действующих ценах, в том числе продукции растениеводства на 138,4 миллиарда рублей, животноводства – 78,1 миллиарда рублей. Сельхозорганизации произвели 78% всей продукции АПК, на долю крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей пришлось 9,5% сельхозпродукции, еще 12,5% - на долю хозяйств населения.

Основное направление в АПК в Липецкой области – растениеводство: в 2024 году липецкие аграрии собрали 3,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, 416,8 тысячи тонн подсолнечника, 435,9 тысячи тонн картофеля. Липецкая область – безусловный лидер по производству переработанного и консервированного картофеля. Треть картофеля в стране перерабатывается именно у нас.

За 8 месяцев 2025 года в области его произведено 171,4 тыс. тонн. А если брать замороженный картофель, то доля липецкого составляет 95%. Также Липецкий регион по итогам прошлого года собрал 4,4 миллиона тонн сахарной свеклы – это пятое место среди регионов России. Валовой сбор овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания составил 142,7 тысячи тонн – по производству овощей закрытого грунта Липецкая область находится на втором месте в стране.

Успешно развивается животноводческое направление. Поголовье свиней увеличилось за прошедший год на 1%.Молока произведено 323,5 тысячи тонн, на 4% увеличилась продуктивность дойного стада – надой на одну корову в сельхозорганизациях достиг 9122 кг молока. Скота и птицы на убой произведено 416,1 тысячи тонн, яиц - 851,4 миллиона штук. На каждого жителя пришлось 294 кг мяса в убойном весе, молока – 291 кг, яиц – 765 штук.

За восемь месяцев нынешнего года производство молока выросло на 7%, яиц – на 7,4%.
Баба Нюра
12 минут назад
По 800 г мяса в сутки среднестатистический житель съесть, конечно, не сможет. Стало быть, и произведенного мяса не менее двух третей область кому-то поставляет. Молодцы липецкие аграрии! С праздником!
Н
26 минут назад
Три области страны обеспечивают сахаром страну, в этой тройке и Липецкая область
САИ
55 минут назад
Хорошая информация, несмотря на все передряги современного времени - люди работают и работают хорошо. Спасибо нашим аграриям.
Злой.
сегодня, 08:13
Производство растет и цены растут, а должны падать. Сплошное брехня.
Михалыч
сегодня, 08:11
С праздником всех работников АПК!
