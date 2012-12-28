Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки

Ельчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода и создала помеху автомобилю.

Елецкий городской суд взыскал с женщины-пешехода в пользу страховой компании 74 102 рубля. По её вине произошло ДТП, в результате которого автомобиль получил механические повреждения. Страховая компания по КАСКО возместила потерпевшему ущерб, а потом взыскала эту сумму с виновницы аварии.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, создав помеху автомобилю. Это нарушение привело к ДТП.Автомобиль, принадлежащий организации, получил механические повреждения, а его собственнику был причинен материальный ущерб.Собственник машины обратился страховую компанию и она перечислила ему стоимость восстановительного ремонта — 74 102 рубля. И потом уже страховая компания взыскала эти деньги с пешехода.