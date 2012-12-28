Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Ельчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода и создала помеху автомобилю.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, создав помеху автомобилю. Это нарушение привело к ДТП.
Автомобиль, принадлежащий организации, получил механические повреждения, а его собственнику был причинен материальный ущерб.
Собственник машины обратился страховую компанию и она перечислила ему стоимость восстановительного ремонта — 74 102 рубля. И потом уже страховая компания взыскала эти деньги с пешехода.
