Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Читать все
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
Общество
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет
Общество
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Происшествия
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве
Происшествия
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются
Погода в Липецке
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Общество
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Общество
Читать все
Происшествия
457
сегодня, 16:58
4

Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки

Ельчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода и создала помеху автомобилю.

Елецкий городской суд взыскал с женщины-пешехода в пользу страховой компании 74 102 рубля. По её вине произошло ДТП, в результате которого автомобиль получил механические повреждения. Страховая компания по КАСКО возместила потерпевшему ущерб, а потом взыскала эту сумму с виновницы аварии.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, создав помеху автомобилю. Это нарушение привело к ДТП.

Автомобиль, принадлежащий организации, получил механические повреждения, а его собственнику был причинен материальный ущерб.

Собственник машины обратился страховую компанию и она перечислила ему стоимость восстановительного ремонта — 74 102 рубля. И потом уже страховая компания взыскала эти деньги с пешехода.
ДТП
0
0
0
9
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мда
44 минуты назад
Это только потому что автомобиль принадлежал организации.
Ответить
Бабка Первая
47 минут назад
Надо и других пешеходов штрафовать для профилактики, чтоб не лезли под колёса. Понемногу)
Ответить
О как !
56 минут назад
И про средство повышенной опасности забыли !
Ответить
111
8 минут назад
А при чем тут это? Водитель, скорее всего, её даже и не задел. Просто резко отвернул и в столб. Тут средство повышенной опасности не прокатит, она не потерпевшая. А вот за то, что он из-за её нарушения ПДД, повредил машину, чтобы избежать наезда, вполне себе её и притянули ответчиком.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить