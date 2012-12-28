Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»

19-летнюю девушку осудили за мошенничество. А ущерб «Coffee Way» возместил «Яндекс».

Октябрьский районный суд приговорил 19-летнюю уроженку Турции (гражданство у неё российское) к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за мошенничество в особо крупном размере.Девушка три месяца — с февраля по апрель 2024 года работала в «Coffee Way» бариста, но в апреле 2024 года уволилась, а с июня продолжила пользоваться корпоративным счётом. Причём её аккаунт работодатель в июне удалил, но у девушки было несколько телефонных номеров, и 14 июня, вспомнив логин и пароль, она смогла его восстановить.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне 2024 года, используя свой сотовый телефон с несколькими абонентскими номерами, а также логин и пароль ООО «Coffee Way» в сервисе ООО «Яндекс. Такси», девушка создала личный кабинет (бизнес-аккаунт), заключив тем самым договор оферты по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также услуг по организации питания и обеспечения непродовольственной продукцией и начала пользоваться платными услугами, предоставляемыми ООО «Яндекс. Такси» сотрудникам ООО «Coffee Way».С июля по ноябрь 2024 года она делала заказы на доставку готовой еды, продуктов, бытовой техники, такси и другие, и похитила у бывшего работодателя в общей сложности 1 052 163 рублей.В суде девушка полностью признала вину, но от дачи показаний против себя отказалась. Хотя во время следствия она признавала вину лишь частично, настаивая на том, что бесплатные сервисы «Яндекса» для неё самой сначала были сюрпризами. Мол, когда после увольнения она вызвала такси и и хотела расплатиться наличными, водитель ей сообщил, что поездка уже оплачена. И только придя домой, она обнаружила, что поездка оплачена со счёта OOO «Coffee Way», сотрудником которого она уже не являлась. Далее, делая всевозможные заказы за корпоративный счёт, девушка надеялась, что этого никто не заметит.Интересно, что к моменту вынесения приговора нанесённый «Coffee Way» ущерб возместила компания «Яндекс»: представитель сервиса появился в суде и признал, что в возможности пользоваться корпоративной картой уволенному сотруднику был и их недочёт, который они исправят.