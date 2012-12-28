Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«Мы снова плаваем!»
Общество
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Происшествия
Происшествия
276
40 минут назад
1

35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей

Мужчина заявил, что хранил ее для личного употребления.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Грязинскому району нашли на сарае чердака 31-летнего местного жителя более 35 килограммов высушенной конопли и 51 грамм марихуаны.

«Задержанный признался, что вырастил кооноплю на своём участке, после чего высушил её на чердаке сарая для личного употребления», — сообщает областное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном. Грязинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
наркотики
1

Комментарии (1)

Бабка Первая
2 минуты назад
и лучше выдумать не мог...)
