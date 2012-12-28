35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей

Мужчина заявил, что хранил ее для личного употребления.



Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Грязинскому району нашли на сарае чердака 31-летнего местного жителя более 35 килограммов высушенной конопли и 51 грамм марихуаны.«Задержанный признался, что вырастил кооноплю на своём участке, после чего высушил её на чердаке сарая для личного употребления», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном. Грязинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.