Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
276
40 минут назад
1
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Мужчина заявил, что хранил ее для личного употребления.
«Задержанный признался, что вырастил кооноплю на своём участке, после чего высушил её на чердаке сарая для личного употребления», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном. Грязинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
0
1
0
2
1
Комментарии (1)