Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
1182
сегодня, 13:01
3
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Но в день пожара из дома поступала заявка, что не горит котёл.
Но версия о котле появилась не просто так. В день пожара в 08:40 оттуда поступила заявка, что не горит котёл. Диспетчер спросил, пробовал ли его зажечь сам жилец. Женщина сказала, что пробовала. А в 10:48 оттуда поступил звонок о пожаре.
По данным пресс-службы АО «Газпром газораспределение Липецк», окна в доме и москитные сетки — целы. Поэтому взрыва не могло быть. А по приезду кран в котле был перекрыт.
1/10
0
5
1
0
1
Комментарии (3)