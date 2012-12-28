Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Женщина-водитель мопеда погибла в столкновении со дорожным знаком
Авария произошла вечером в Тербунском районе. По данным ГАИ, женщина выбрала небезопасную скорость.
«По предварительным сведениям, женщина выбрала небезопасную скорость движения», — сообщает ГАИ.
Вчера в Тербунском районе произошла еще одна авария со смертельным исходом: утром на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись автомобили «Джили», «Вольво» и «Джак», погиб 24-летний водитель «Джака».
«19-летний водитель «Джили» столкнулся с движущимся впереди «Вольво S80», от удара «Джили» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Джаком», — так описаны обстоятельства аварии в сводке автопроисшествий.
В аварии также получили травмы водитель «Джили», его 25-летняя пассажирка и 20-летняя пассажирка «Джака».
Два ДТП зарегистрированы вчера в Липецке, в обоих пострадали дети.
На улице Стаханова 59-летний водитель «Омоды S5» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 70-летней женщины. С места аварии госпитализирована 10-летняя девочка — пассажирка «Гранты».
Вечером в Сселках на улице Краеведческой 69-летний водитель «Форда» сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик попал в больницу.
