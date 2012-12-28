Все новости
Происшествия
56 минут назад
Женщина-водитель мопеда погибла в столкновении со дорожным знаком

Авария произошла вечером в Тербунском районе. По данным ГАИ, женщина выбрала небезопасную скорость.

Вечером 7 октября в селе Новосильское Тербунского района 47-летняя женщина, управляя мопедом «Мотоленд», съехала с дороги и врезалась в дорожный знак. От полученных травм она умерла на месте аварии. 

«По предварительным сведениям, женщина выбрала небезопасную скорость движения», — сообщает ГАИ.

Вчера в Тербунском районе произошла еще одна авария со смертельным исходом: утром на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись автомобили «Джили», «Вольво» и «Джак», погиб 24-летний водитель «Джака».

«19-летний водитель «Джили» столкнулся с движущимся впереди «Вольво S80», от удара  «Джили» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Джаком», — так описаны обстоятельства аварии в сводке автопроисшествий.

В аварии также получили травмы водитель «Джили», его 25-летняя пассажирка и 20-летняя пассажирка «Джака».

Два ДТП зарегистрированы вчера в Липецке, в обоих пострадали дети. 

На улице Стаханова 59-летний водитель «Омоды S5» столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 70-летней женщины. С места аварии госпитализирована 10-летняя девочка —  пассажирка «Гранты».

Вечером в Сселках на улице Краеведческой 69-летний водитель «Форда» сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик попал в больницу.

авария
ДТП
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
11 минут назад
Женщина и скорость ! Вроде бы никогда женщины скоростью не страдали ! Земля пухом
Ответить
Савелий
20 минут назад
В сводках ДТП все больше и больше китайцев. Последствия столкновений удручающие. Интересно, краш-тесты они проходят? Или нам это не надо?
Ответить
От как
33 минуты назад
Знак победил!
Ответить
