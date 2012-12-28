Объем займов в ломбардах вырос на 35%: липчане взяли 656 миллиона рублей

За первое полугодие липецкие ломбарды выдали около 32 тысяч займов.

За первое полугодие липецкие ломбарды выдали около 32 тысяч займов, что на 3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. При этом объем выдачи займов вырос на 35% и составил 656 миллиона рублей. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России. В основном, жители Липецкой области оставляли в залог ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов и камней.В Липецкой области зарегистрированы 22 ломбарда, а также действуют около 76 точек обслуживания как местных, так и инорегиональных компаний.В целом по России стали активнее пользоваться услугами ломбардов. За счет притока новых клиентов количество заемщиков за полгода выросло на 12%. Постоянные клиенты также стали чаще обращаться в ломбарды: число действующих займов на одного заемщика выросло за 6 месяцев с 1,8 до 2 договоров.