Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Уголовное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева и избиении в кафе «O, Bistro!» передано в суд
Общество
21
21 минуту назад
Объем займов в ломбардах вырос на 35%: липчане взяли 656 миллиона рублей
За первое полугодие липецкие ломбарды выдали около 32 тысяч займов.
В Липецкой области зарегистрированы 22 ломбарда, а также действуют около 76 точек обслуживания как местных, так и инорегиональных компаний.
В целом по России стали активнее пользоваться услугами ломбардов. За счет притока новых клиентов количество заемщиков за полгода выросло на 12%. Постоянные клиенты также стали чаще обращаться в ломбарды: число действующих займов на одного заемщика выросло за 6 месяцев с 1,8 до 2 договоров.
0
0
0
0
0
Комментарии