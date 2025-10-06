Все новости
Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей
Происшествия
В Липецке дорожают куры
Общество
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Общество
В Сселках отключат холодную воду
Общество
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Из сельской гимназии украли три ноутбука
Происшествия
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
Общество
Общество
47
19 минут назад

«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского

ДТП пришлось разбирать эвакуатору-пауку.

Утром на улице Циолковского произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Изображение WhatsApp 2025-1.jpg+2025-10-06-10.07.04.jpg

По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2114» остановился перед разрывом сплошной линии и собирался повернуть налево. За ним остановился автомобиль «Дэу».

Изображение WhatsApp 2025-10-06.jpg+2025-10-06-10.07.04.jpg

В этот момент в него врезалась «Мазда» да так, что подлезла под машину. «Дэу» по инерции врезался в «ВАЗ».

Изображение WhatsApp 2025-10-06 в 09.2.jpg+2025-10-06-10.07.04.jpg

— Помощь врачей никому не понадобилась. А вот разбирать последствие ДТП пришлось эвакуатору с вертикальной погрузкой, который снял «Дэу» с «Мазды», — рассказал очевидец аварии.

Изображение WhatsApp 2025-10-0.jpg+2025-10-06-10.07.04.jpg
ДТП
эвакуатор
