«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского

ДТП пришлось разбирать эвакуатору-пауку.



Утром на улице Циолковского произошло ДТП с участием трех автомобилей.По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2114» остановился перед разрывом сплошной линии и собирался повернуть налево. За ним остановился автомобиль «Дэу».В этот момент в него врезалась «Мазда» да так, что подлезла под машину. «Дэу» по инерции врезался в «ВАЗ».— Помощь врачей никому не понадобилась. А вот разбирать последствие ДТП пришлось эвакуатору с вертикальной погрузкой, который снял «Дэу» с «Мазды», — рассказал очевидец аварии.