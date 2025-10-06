Общество
19 минут назад
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
ДТП пришлось разбирать эвакуатору-пауку.
По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2114» остановился перед разрывом сплошной линии и собирался повернуть налево. За ним остановился автомобиль «Дэу».
В этот момент в него врезалась «Мазда» да так, что подлезла под машину. «Дэу» по инерции врезался в «ВАЗ».
— Помощь врачей никому не понадобилась. А вот разбирать последствие ДТП пришлось эвакуатору с вертикальной погрузкой, который снял «Дэу» с «Мазды», — рассказал очевидец аварии.
