В воскресенье в Липецкой области возможен дождь
Погода в Липецке
Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей
Происшествия
В Липецке дорожают куры
Общество
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Общество
177
сегодня, 14:52

В Сселках отключат холодную воду

6 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся одна улица Сырского Рудника, две улицы центральной части города и Сселки, предупредили в компании.

С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия флота России, № 17 по улице Палисадной, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-весовой, №№ 30, 32, 34/1, 36/1, 38 по улице Космонавтов, № 12 по улице Терешковой.

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора Сселок на улицах Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1-ое Мая, Ново-Весовой, в переулках Благодарном, Краснозоренском, Лазурном.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ново-весовая, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
0
0
0
1
1

Комментарии

