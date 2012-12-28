14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Погода в Липецке
144
28 минут назад
В Липецкой области еще один дождливый день
Во вторник дожди прекратятся, но теплее не станет
Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, ночью немного слабее, 6-11 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13.
В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.
День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии