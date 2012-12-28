В Липецкой области еще один дождливый день

Во вторник дожди прекратятся, но теплее не станет

29 сентября через территорию Липецкой области продолжит медленно перемещаться волновой атмосферный фронт, пройдут дожди различной интенсивности. 30 сентября м 1 октября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, ночью немного слабее, 6-11 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13.В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.