14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
23 минуты назад
На улице Минской из окна выбросили раковину
Осколками разбившейся посудины чуть не ранило прохожего.
Из окна жома №6 по улице Минской кто-то вышвырнул санфаянсовую раковину, которая вдребезги разбилась. Мимо шел человек, которого чуть не ранило разлетающимися осколками.
