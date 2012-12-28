Все новости
Происшествия
178
23 минуты назад
3

На улице Минской из окна выбросили раковину

Осколками разбившейся посудины чуть не ранило прохожего.

В  паблике микрорайона «Европейский» местные жители рассказали о нравах, царящих в новостройках, и о бесцеремонности то ли самих жителей домов, то ли отделочников, делающих ремонты.

Из окна жома №6 по улице Минской кто-то вышвырнул санфаянсовую раковину, которая вдребезги разбилась. Мимо шел человек, которого чуть не ранило разлетающимися осколками.
мусор
ремонт
падение
0
2
1
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
макс
2 минуты назад
человек или животное могли бы проходить вообще под окном
Ответить
И?
15 минут назад
Просто сорвалась, вероятно.
Ответить
Не удивлена
16 минут назад
Это Липецк.
Ответить
