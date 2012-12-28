Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Происшествия
119
23 минуты назад
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
За синтетическими наркотиками в Липецк он съездил на рейсовом автобусе.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина нашёл подработку через мессенджер и собирался за обещанное ему денежное вознаграждение сбыть 0,79 грамма синтетических наркотиков, поместив их в закладки на территории района.
Для этого в апреле этого года на рейсовом автобусе он приехал в Липецк, где забрал наркотики из указанного кураторами тайника. Но разложить по закладкам он их не успел: когда мужчина вернулся в Усманский район, его задержали полицейские.
1
0
0
1
1
Комментарии