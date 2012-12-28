23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима

За синтетическими наркотиками в Липецк он съездил на рейсовом автобусе.

23-летний житель Усманского района приговорён к 10 годами колонии строгого за покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, c использованием интернета (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина нашёл подработку через мессенджер и собирался за обещанное ему денежное вознаграждение сбыть 0,79 грамма синтетических наркотиков, поместив их в закладки на территории района.Для этого в апреле этого года на рейсовом автобусе он приехал в Липецк, где забрал наркотики из указанного кураторами тайника. Но разложить по закладкам он их не успел: когда мужчина вернулся в Усманский район, его задержали полицейские.