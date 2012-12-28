14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
сегодня, 10:22
На Центральном рынке продолжается лето!
Итоги недели: цены.
Зато стоимость нашей корзины с дорогими продуктами практически не изменилась. Она выросла всего лишь на рубль 98 копеек.
Неприятно удивили цены на овощи. Сезон овощей в самом разгаре, только-только урожай собрали, а где-то еще и собирают, но при этом цены на картофель и капусту начали медленно увеличиваться.
Немного подорожал сахар. Но тут уже нечего переживать, варенье все, кто хотел, уже сварил.
На Центральном рынке выросли в цене домашние куры. Цены на них давно не менялись — продавцы предлагали по 350 рублей, а теперь — по 400 рублей.
— Растут цены на корма и электричество! Поэтому и нам приходится увеиличивать расценки, — пояснила продавец, добавив, что спрос на продукцию в последнее время низкий.
Зато цены на дешевый хлеб не меняются. Но при этом рядом на прилавке лежит продукция почти такого же объема, но в три раза дороже. Может, и хорошо, что у покупателя есть выбор?
Мы обратили внимание на то, что на Центральном рынке стало больше пустующих витрин. Потенциальным продавцам предлагают взять место в аренду.
А там, где идет торговля, появились объявления о том, что принимают оплату по карте. В последнее время — это актуальное уточнение.
Для тех, кто думает, чем побаловать себя на обед в выходные, на базаре предлагают раков и лангустов. Стоят они значительно дороже мяса.
На Центральном рынке, кстати, до сих пор не чувствуется осень. Судя по количеству ягод, там скорее разгар лета. Выращивание ремонтантных плодов в последнее время вошло в моду.
