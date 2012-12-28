Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Трое подростков откатили чужой мопед от школы. Но двое из них якобы не знали, что помогают не хозяину техники.
«В краже подозревают 16-летнего липчанина. Он откатил чухой мопед в укромное место. Cо слов подозреваемого, вернувшись, и он мопед на месте не обнаружил. Ещё двое подростков отрабатываются на причастность к совершению кражи. Они помогли откатить подозреваемому мопед, не зная, что он украден», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
