Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения

Трое подростков откатили чужой мопед от школы. Но двое из них якобы не знали, что помогают не хозяину техники.

Ещё 19 сентября в липецкий отдел полиции №8 обратился подросток с заявлением о краже мопеда, на котором он утром приехал в школу.«В краже подозревают 16-летнего липчанина. Он откатил чухой мопед в укромное место. Cо слов подозреваемого, вернувшись, и он мопед на месте не обнаружил. Ещё двое подростков отрабатываются на причастность к совершению кражи. Они помогли откатить подозреваемому мопед, не зная, что он украден», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.