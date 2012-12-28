35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
сегодня, 12:41
Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца
Салют и нарушение правил дорожного движения записали камеры системы «Безопасный город» и очевидцы. Водителя ищут.
«Такое поведение безрассудно, опасно и противозаконно. Езда по тротуарам – это грубое нарушение ПДД, которое может привести к человеческим жертвам. Представьте, что рядом ехал ребенок на велосипеде. Ваш ребёнок. Что могло произойти в тот момент, когда его путь пересекся с этими лихачами, запускающими в небо фейерверки? А теперь о пиротехнике. Ее запуск запрещен! Это делается для обеспечения безопасности, и не только противопожарной. Запрет связан с угрозой террористических актов», — заявил глава Ельца.
Видео уже передано в полицию. Нарушителя ищут.
