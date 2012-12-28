Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца

Салют и нарушение правил дорожного движения записали камеры системы «Безопасный город» и очевидцы. Водителя ищут.

В вашем браузере отключен JavaScript

Мэр Ельца Вячеслав Жабин обнародовал записи камер наблюдения, сделанные накануне. На них водитель квадроцикла ездит по тротуарам, а его пассажир запускает фейерверки.«Такое поведение безрассудно, опасно и противозаконно. Езда по тротуарам – это грубое нарушение ПДД, которое может привести к человеческим жертвам. Представьте, что рядом ехал ребенок на велосипеде. Ваш ребёнок. Что могло произойти в тот момент, когда его путь пересекся с этими лихачами, запускающими в небо фейерверки? А теперь о пиротехнике. Ее запуск запрещен! Это делается для обеспечения безопасности, и не только противопожарной. Запрет связан с угрозой террористических актов», — заявил глава Ельца.Видео уже передано в полицию. Нарушителя ищут.