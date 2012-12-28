Все новости
Происшествия
948
сегодня, 12:41
6

Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца

Салют и нарушение правил дорожного движения записали камеры системы «Безопасный город» и очевидцы. Водителя ищут.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин обнародовал записи камер наблюдения, сделанные накануне. На них водитель квадроцикла ездит по тротуарам, а его пассажир запускает фейерверки.

«Такое поведение безрассудно, опасно и противозаконно. Езда по тротуарам – это грубое нарушение ПДД, которое может привести к человеческим жертвам. Представьте, что рядом ехал ребенок на велосипеде. Ваш ребёнок. Что могло произойти в тот момент, когда его путь пересекся с этими лихачами, запускающими в небо фейерверки? А теперь о пиротехнике. Ее запуск запрещен! Это делается для обеспечения безопасности, и не только противопожарной. Запрет связан с угрозой террористических актов», — заявил глава Ельца.

Видео уже передано в полицию. Нарушителя ищут.
ПДД
нарушение
1
0
2
2
8

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Народное
3 минуты назад
ПВО это
Ответить
Гость
5 минут назад
У нас в городе когда свадьбы и не такие феерверки увидишь и не смотря на запрет. Жгут и не кого не боятся, по 10-15 минут бахают.
Ответить
Илларион
39 минут назад
А что- бы квадроциклом управлять, врачей нужно проходить или просто так, взял и поехал? Правда, не знаю.
Ответить
Вуаля
2 минуты назад
... и поехал. Проще пареной репы.
Ответить
Житель
сегодня, 13:05
ездил ездил и ни одного сотрудника полиции не встретил на улице? удивительно, как так получилось то, а?!
Ответить
Все просто
20 минут назад
Мы же не полицейском государстве живем
Ответить
