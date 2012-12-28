Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
На прилавке прикассовой зоны оставили телефон: у него тут же нашлась новая хозяйка
Жительницу Тамбова будут судить за кражу в Липецке.
По данным следствия, в августе на прилавке в прикассовой зоне магазина «Пятерочка» на улице Титова в Липецке женщина увидела мобильный телефон и присвоила его. Хозяйке телефона был причинён ущерб более чем на 14 000 рублей.
— Действия обвиняемой квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия женщина признала вину и раскаялась.
