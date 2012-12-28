На прилавке прикассовой зоны оставили телефон: у него тут же нашлась новая хозяйка

Жительницу Тамбова будут судить за кражу в Липецке.

Прокурор Советского района Липецка направил в суд уголовное дело по обвинению жительницы Тамбова в краже в Липецке.По данным следствия, в августе на прилавке в прикассовой зоне магазина «Пятерочка» на улице Титова в Липецке женщина увидела мобильный телефон и присвоила его. Хозяйке телефона был причинён ущерб более чем на 14 000 рублей.— Действия обвиняемой квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия женщина признала вину и раскаялась.