Общество
197
сегодня, 12:53
3

На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей

Если контракт на его строительство подпишут в октябре, то сдать спортобъект у 20-летнего ФОК «Виктория» подрядчику нужно будет в мае 2026 года.

Мэрия Ельца объявила конкурс на подряд по благоустройству территории вокруг ФОК «Виктория» со стартовой ценой контракта в 132 069 000 рублей. Однако из технического задания следует, что это будет больше, чем благоустройство: исполнителю работ нужно построить у 20-летнего спорткомплекса вместо старого новый стадион.

695454.jpg


Самыми дорогими в смете работами станут строительство нового футбольного поля — на это заложены 56,6 млн рублей и хоккейной коробки, обсчитанной в 15 миллионов. В заказ вошли новые дренаж и ливневка (4,1 млн рублей), уличное освещение (9 млн рублей), табло (2,5 млн рублей), разминочная дорожка (12,6 млн рублей), раздевалки (5,4 млн рублей), ограждение стадиона (5,3 млн рублей)...

смета.jpg

Все работы должны быть завершены через 7 месяцев после подписания контракта с победителем аукциона. Если его подпишут в октябре, то сдать обновленный спортивный объект нужно будет уже в мае 2026 года.

Все нынешнее оборудование стадиона у ФОК «Виктория» должно быть демонтировано. Сейчас на его территории находятся универсальная площадка и площадки для выполнения нормативов ГТО, а также футбольное поле размером 110×70 метров с искусственным травяным покрытием 2008 года постройки. На поле тренируются команды «Елец» и «Витязь», проводятся занятия по мини-футболу.

V12.jpeg


фото: elets-sport.ru
стадион
строительство
0
0
0
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Смешно
32 минуты назад
Когда зумеры думают, что умеют играть в футбол
Ответить
й
37 минут назад
Финансовый вопрос не интересен. Пусть ревизоры этим занимаются.
Ответить
смотритель зоопарка
43 минуты назад
а когода в липецке сделают?
Ответить
