На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей

Если контракт на его строительство подпишут в октябре, то сдать спортобъект у 20-летнего ФОК «Виктория» подрядчику нужно будет в мае 2026 года.

Мэрия Ельца объявила конкурс на подряд по благоустройству территории вокруг ФОК «Виктория» со стартовой ценой контракта в 132 069 000 рублей. Однако из технического задания следует, что это будет больше, чем благоустройство: исполнителю работ нужно построить у 20-летнего спорткомплекса вместо старого новый стадион.Самыми дорогими в смете работами станут строительство нового футбольного поля — на это заложены 56,6 млн рублей и хоккейной коробки, обсчитанной в 15 миллионов. В заказ вошли новые дренаж и ливневка (4,1 млн рублей), уличное освещение (9 млн рублей), табло (2,5 млн рублей), разминочная дорожка (12,6 млн рублей), раздевалки (5,4 млн рублей), ограждение стадиона (5,3 млн рублей)...Все работы должны быть завершены через 7 месяцев после подписания контракта с победителем аукциона. Если его подпишут в октябре, то сдать обновленный спортивный объект нужно будет уже в мае 2026 года.Все нынешнее оборудование стадиона у ФОК «Виктория» должно быть демонтировано. Сейчас на его территории находятся универсальная площадка и площадки для выполнения нормативов ГТО, а также футбольное поле размером 110×70 метров с искусственным травяным покрытием 2008 года постройки. На поле тренируются команды «Елец» и «Витязь», проводятся занятия по мини-футболу.