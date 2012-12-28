В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка

Стечение обстоятельств и неисправный автомобиль могут привести на скамью подсудимых.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинского района. По части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения» парню грозит до 2-х лет лишения свободы.









Злополучная машина. Фото УМВД РФ по Липецкой области

В Грязях перед судом предстанет 21-летний местный житель, по вине которого 2-летняя девочка получила серьезные травмы.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ЧП произошло 14 июля этого года в посёлке Совхоза Песковатский Грязинского района. Обвиняемый припарковал «ВАЗ 21074» на улице Садовой на участке, который имел крутой спуск. При этом замки на дверях «чуда отечественного автопрома» находились в неисправном состоянии. По версии следствия, этим воспользовался малолетний родственника парня: он проник внутрь машины и во время игры случайно снял авто с ручника: машина покатилась вниз и причинила травмы 2-летней девочке. Позже они были определены, как тяжкий вред здоровью.