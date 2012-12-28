Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Читать все
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
Читать все
Происшествия
1554
сегодня, 09:20
14

В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка

Стечение обстоятельств и неисправный автомобиль могут привести на скамью подсудимых.

В Грязях перед судом предстанет 21-летний местный житель, по вине которого 2-летняя девочка получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ЧП произошло 14 июля этого года в посёлке Совхоза Песковатский Грязинского района. Обвиняемый припарковал «ВАЗ 21074» на улице Садовой на участке, который имел крутой спуск. При этом замки на дверях «чуда отечественного автопрома» находились в неисправном состоянии. По версии следствия, этим воспользовался малолетний родственника парня: он проник внутрь машины и во время игры случайно снял авто с ручника: машина покатилась вниз и причинила травмы 2-летней девочке. Позже они были определены, как тяжкий вред здоровью.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинского района. По части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения» парню грозит до 2-х лет лишения свободы.

Foto_avto-800x600.jpg

Злополучная машина. Фото УМВД РФ по Липецкой области
ДТП
халатность
0
4
4
1
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ответ
21 минуту назад
Приходите на суд и всё узнаете . Кто где был и кто кому приходится .
Ответить
Ответ
47 минут назад
Где были родители того кто влез автомобиль и снял с ручника ? ——малолетний родственник парня: он проник внутрь машины -
Ответить
Может
29 минут назад
У них с девочкой одни родители?
Ответить
А родители
51 минуту назад
девочки где были???
Ответить
Гость
59 минут назад
Угон? вот это да…
Ответить
Сосед
сегодня, 12:07
Т.е. залезли инкогнито в машину ( это мог быть и угонщик), натворили делов, а виноват парень, который там её припарковал ? А в чём его вина то ???
Ответить
Ответ
сегодня, 11:42
Нервной , родственник владельца авто залез в машину и снял с ручника , машина покатилась вниз и травмировала малышку , которая находилась внизу на спуске .
Ответить
Нервная мать
42 минуты назад
Еще 2 вопроса к Вашему ответу: 1.Где были родители девочки 2-х лет? 2. Где были родители малолетнего родственника водителя, который залез в авто? Дети, блин, сами по себе у них гуляют.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:25
Выздоровления ребёнку.
Ответить
КОМДИВ
сегодня, 11:03
Влез в машину мальчик и снял с ручника, а девочку придавило покатившейся машиной. Я так понял
Ответить
Зачем
сегодня, 10:57
Отменили техосмотр?
Ответить
Нервная мать
сегодня, 10:23
Ничего не понятно! Ребенок 2 лет сам залез и сам снял, а водитель виноват? А родители где были? Какого черта не смотрят за детьми? Что за родители пошли, что дети 2-х лет сами авто управляют?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить