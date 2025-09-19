Все новости
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Общество
19.09.2025 16:41
«Стая собак возле школы — серьёзный риск»

Возле школы №37 регулярно бегает стая безнадзорных собак.

Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных опубликовала видео, cнятое возле школы №37 Липецка.

«Жители района Дачный сообщают: возле школы № 37 (у дома №37 по улице Писарева) регулярно бегает стая безнадзорных собак. На первый взгляд — обычная картина, но ветеринарная служба города видит здесь серьёзный риск. Эти животные непривиты от бешенства. А бешенство — смертельно опасная болезнь, общая для человека и животных. Инфицирование возможно через укус или даже слюну на повреждённой коже. Лечения не существует. Дети и подростки, которые идут в школу, ежедневно находятся в зоне риска. А агрессивное поведение или укус могут привести к трагическим последствиям. Кроме того, отсутствие мер по контролю за безнадзорными животными повышает эпизоотическую опасность для всего района», — отмечают в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.

Напомним, контракт на отлов животных без владельцев заключен с ИП Фомина Татьяна Евгеньевна. По данным мэрии, c начала года в управление главного смотрителя Липецка поступило около 2,5 тысячи заявок, все они приняты и переданы в службу отлова для отработки.

С начала года в Липецке отловлено 838 собак, 123 из них выпущены в прежнюю среду обитания. Остальные находятся в приюте или уже нашли новых хозяев.
собаки
животные
Комментарии (45)

Лидия
вчера, 20:20
Когда уже это закончится?!
Что
вчера, 17:36
интересно ,собачники рьяно защищают право собаки жить в нормальных условиях и сами же их выбрасывают на улицу ! Не было бы собачников ,не было бы беспризорных собак !
12345
вчера, 14:51
Бездомные собаки представляют реальную угрозу для людей
???
вчера, 18:08
Ты опять в теме, без нее не можешь
..
вчера, 16:01
Наоборот люди для собак это угроза
!!!!
вчера, 23:14
Наоборот люди для собак это угроза Люди для собак угроза? А разве это не верно? Вы считаете, что правильнее наоборот?
жуть-жуткая
вчера, 12:10
Перевозят диких собак из одного региона в другой, поэтому и проблема не решается. В одном регионе убыло , в другой прибыло . И так постоянно- из одного-в другой, а потом наоборот.
Для нннн
вчера, 11:51
Вам никто не мешает забрать себе всех этих собак. Вас просят, умоляют избавить улицы от них! Вы сами их не забираете. Если бы каждый, кто тут за собачек пишет, у себя на даче собрал по 15 собачек с улицы, проблема бы исчезла! Это вы не хотите спасти хвостиков, а только в интернете пыхтите. Отдувается за всех вас пустозвонов одна Бильбао!
Либерман
вчера, 10:31
А я людей боюсь , собаки наиблагороднейшие существа
Ннннн
вчера, 10:10
Больше поражает то, насколько люди стали злобные и агрессивные и всё им мешает, и собаки и кошки и птицы и деревья.Посмотрите фильм"Белый Бим Черное ухо", многие злобные комментаторы там себя узнают.
Белый Бим
вчера, 14:42
В фильме породистая собака, оказавшаяся по нелепой случайности на улице. Такую заберут сразу. И в фильме никакая другая собака не вызывала жалости, кроме Бима, потому что он домашний. Остальных правильно отлавливали, вопросов не возникало.
Биолог
вчера, 08:57
Стай будет ещё больше, потому что есть кормовая база от сердобольных жителей. Чтобы поголовье сократилось, стерилизовать нужно около 80% ОДНОВРЕМЕННО, что невозможно технически. Либо чтобы полностью отсутствовала кормовая база в городах. Но тогда собаки уйдут в леса и уничтожат зайцев, косуль, лис.
охотник
вчера, 07:49
Бродячие собаки сбиваются в стаи и охотятся. Рвут зайцев, куропаток в основном. Однажды загрызли теленка косули. Я видел как они охотятся на зайцев. Окружают поле с разных сторон, 2-3 собаки рыскают по полю подымают зайца. Спастись он уже не может.
Ю
вчера, 07:01
Превратили город в псарню.
