«Стая собак возле школы — серьёзный риск»

Возле школы №37 регулярно бегает стая безнадзорных собак.

Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных опубликовала видео, cнятое возле школы №37 Липецка.«Жители района Дачный сообщают: возле школы № 37 (у дома №37 по улице Писарева) регулярно бегает стая безнадзорных собак. На первый взгляд — обычная картина, но ветеринарная служба города видит здесь серьёзный риск. Эти животные непривиты от бешенства. А бешенство — смертельно опасная болезнь, общая для человека и животных. Инфицирование возможно через укус или даже слюну на повреждённой коже. Лечения не существует. Дети и подростки, которые идут в школу, ежедневно находятся в зоне риска. А агрессивное поведение или укус могут привести к трагическим последствиям. Кроме того, отсутствие мер по контролю за безнадзорными животными повышает эпизоотическую опасность для всего района», — отмечают в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.Напомним, контракт на отлов животных без владельцев заключен с ИП Фомина Татьяна Евгеньевна. По данным мэрии, c начала года в управление главного смотрителя Липецка поступило около 2,5 тысячи заявок, все они приняты и переданы в службу отлова для отработки.С начала года в Липецке отловлено 838 собак, 123 из них выпущены в прежнюю среду обитания. Остальные находятся в приюте или уже нашли новых хозяев.