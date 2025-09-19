Циклон прорвется на день в Липецкую область и принесет дожди

Но уже послезавтра дожди прекратятся, заметно потеплеет.



20 сентября Липецкая область окажется под влиянием фронта североатлантического циклона — пройдут небольшие, ночью местами умеренные дожди. 21 и 22 сентября усилится влияние антициклона с юго-запада, осадки вновь прекратятся, дневные температуры начнут расти.Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 сентября — 13-15 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы, 22 сентября — 19-21 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы (температура характерна для июля).По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 1 градус мороза.