Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Погода в Липецке
2430
19.09.2025 17:00
5
Циклон прорвется на день в Липецкую область и принесет дожди
Но уже послезавтра дожди прекратятся, заметно потеплеет.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 сентября — 13-15 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы, 22 сентября — 19-21 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы (температура характерна для июля).
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.
День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 1 градус мороза.
11
0
0
6
2
Комментарии (5)