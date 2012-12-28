18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей

И собирался похитить ещё 350 тысяч.

18-летний сотрудник одного из салонов сотовой связи откликнулся на предложение о «легком заработке» в мессенджере. От имени своего коллеги он сформировал платежное поручение, при помощи которого вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей, а затем перевел их аферисту, чтобы получить 10% от суммы.«Молодой человек задержан в момент ожидания курьера, который должен был передать ему обещанный заработок. Полицейскими установлена его причастность к созданию еще одного платежного документа для хищения 350 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца из-за блокировки операции службой безопасности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отдел по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по городу Липецку возбудил уголовное дело о покушении на кражу с банковского счета в крупном размере (по части третьей статьи 30, пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ). Парню грозит до шести лет лишения свободы.Остальных участников преступной схемы устанавливают.