сегодня, 09:34
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
И собирался похитить ещё 350 тысяч.
«Молодой человек задержан в момент ожидания курьера, который должен был передать ему обещанный заработок. Полицейскими установлена его причастность к созданию еще одного платежного документа для хищения 350 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца из-за блокировки операции службой безопасности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отдел по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по городу Липецку возбудил уголовное дело о покушении на кражу с банковского счета в крупном размере (по части третьей статьи 30, пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ). Парню грозит до шести лет лишения свободы.
Остальных участников преступной схемы устанавливают.
