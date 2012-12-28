Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги

Информационная картина первого дня после выборов.

В Липецке пока ещё тепло – 21-23 градуса. Антициклон с севера не пускает в регион осадки, поэтому день выдастся малооблачным и сухим.















Выборы-2025 прошли, поэтому можно приниматься за старое, жить комфортно, но периодически без света и волы. С 10:00 до конца ремонта перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом.











В селе Сырском в это же время останутся без удобств жители улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.





Отключение света





С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак:

- садоводчество «Строитель».















Сегодня праздник именно с таким названием, его придумали в мире в 2011 году. Суть – сформировать лёгкое отношение к деньгам, не превращать их в обузу. Сегодня принято… дарить свободные средства окружающим. Но с одним условием – они тоже должны отдать кому-то не менее половины полученной в дар суммы.























"Смерть Олега". Рисунок А. Малкова, конец XIX в. Источник - catalog.shm.ru





В областном Центре культуры, народного творчества и кино открылась выставка «Сказка в дереве» (6+).













Фото vk.com/lipkult





Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на урок «Красная книга Липецкой области «Утка серая» (6+).













Фото vk.com/remeslo.lipetsk

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) очередное мероприятие проведёт молодёжный клуб «Верные». В 18:00 молодые активисты устроят встречу с православным священником иереем Леонидом Копыловым (12+).













Фото vk.com/leobard

Начать неделю со «спорта №1» бесценно. Сегодня на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в 15:00 дублёры «Металлурга» принимают брянский «БГУОР-Спартак» (6+).









В среднем они уже отнимают 28% рабочих часов. А у 14% сотрудников на общение с коллегами через мессенжжеры уходить более половины трудового дня. Женщины и здесь разговаривают больше мужчин: сидят WhatsApp, Telegram и т.д. треть рабочего дня 29%, у мужчин – 26%.















Далее следуют мастер отделочных работ – 150 тысяч рублей, монтажник окон ПВХ – 145 тысяч, плиточник и монтажник лифтов – по 140 тысяч рублей, оператор станков с ЧПУ – 125 тысяч, маляр по дереву, электромонтажник, токарь, столяр – 120 тысяч рублей, сборщик мебели – 115 тысяч рублей.















- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Зеленая;- ул. Ковалева;- ул. Свободный Сокол;- пер. Моторный;- пер. Парковый;Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.Ещё сегодня международный День демократии, День единства народов Дагестана (обязательно отметить!) и День памяти киевского князя Олега (правил в 879-915 гг.). Хотя в летописях нет даты, кто-то придумал, что именно 15 сентября правителя укусила змея, выползшая из черепа скончавшегося боевого коня. «И принял он смерть от коня своего».На ней представлены работы грязинских мастеров. Вас ждут резные фигурки животных, сказочных персонажей, посуда и даже целые картины из дерева!Выставка работает с понедельника по пятницу в 8:30 – 17:30. Посетить можно бесплатно.Секретами мастерства поделится Наталья Забровская, начало в 14.00, 16.00, 17.00.Разговоры о многом – о Боге, жизни, предназначении.Один из последних матчей сезона в СФФ «Центр» (третий дивизион). Но у нас есть инсайд: поскольку у главного «Металлурга» наметилась двухнедельная пауза во второй лиге, что сегодня за дублёров сыграют несколько футболистов основы. Вы даже удивитесь, когда узнаете кто именно. Потому матч будет очень интересным.Вход свободный.Общение в служебных чатах может занимать почти треть рабочего времени, выяснили в SuperJob.Общие мессенджеры используют 43% липецких компаний.Говорят, что рабочие в России и в частности в Липецке могут зарабатывать в месяц по 250 тысяч рублей. SuperJob проанализировал вакансии и выяснил, что больше всего среди рабочего класса сейчас готовы платить промышленным альпинистам – в среднем 155 тысяч рублей в месяц.Если вы работаете на указанных специальностях, напишите – дотягивает ли ваша зарплата до указанных пределов.