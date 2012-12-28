Все новости
Из-за потери телефона липчанка лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Как только слово взял начальник, так тут же истина нашлась!
Неделя 48
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Общество
69
18 минут назад

Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги

Информационная картина первого дня после выборов.

Ни капли дождя

В Липецке пока ещё тепло – 21-23 градуса. Антициклон с севера не пускает в регион осадки, поэтому день выдастся малооблачным и сухим.

DSC0237412.jpg

Отключение воды

Выборы-2025 прошли, поэтому можно приниматься за старое, жить комфортно, но периодически без света и волы. С 10:00 до конца ремонта перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

В селе Сырском в это же время останутся без удобств жители улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак:
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Зеленая;
- ул. Ковалева;
- ул. Свободный Сокол;
- пер. Моторный;
- пер. Парковый;
- садоводчество «Строитель».

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


День свободных денег

Сегодня праздник именно с таким названием, его придумали в мире в 2011 году. Суть – сформировать лёгкое отношение к деньгам, не превращать их в обузу. Сегодня принято… дарить свободные средства окружающим. Но с одним условием – они тоже должны отдать кому-то не менее половины полученной в дар суммы.

0J2A6797.JPG

Ещё сегодня международный День демократии, День единства народов Дагестана (обязательно отметить!) и День памяти киевского князя Олега (правил в 879-915 гг.). Хотя в летописях нет даты, кто-то придумал, что именно 15 сентября правителя укусила змея, выползшая из черепа скончавшегося боевого коня. «И принял он смерть от коня своего».

oleg-veshyi-21-scaled.jpg

"Смерть Олега". Рисунок А. Малкова, конец XIX в. Источник - catalog.shm.ru

Сказка в дереве

В областном Центре культуры, народного творчества и кино открылась выставка «Сказка в дереве» (6+).

oDoJ7RiFS_3TVOWawSEpIdFmXlzHSKHB165SV2zc2ESijKI5gEgb-Xxr5UsaHjx1yqiGiM6Ot8nM9S9oRGzI_8rK.jpg

Фото vk.com/lipkult

На ней представлены работы грязинских мастеров. Вас ждут резные фигурки животных, сказочных персонажей, посуда и даже целые картины из дерева!
Выставка работает с понедельника по пятницу в 8:30 – 17:30. Посетить можно бесплатно.

Мастер-класс

Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на урок «Красная книга Липецкой области «Утка серая» (6+).

qGEYSJhu7_e8HgUeMaL4HfO-m3Qt5s0VGrHC0XtftKBgt3tTrKTDb5aVu1litocwsYiHKh_Tad00moaqYx3o8504.jpg

Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Секретами мастерства поделится Наталья Забровская, начало в 14.00, 16.00, 17.00.

Встреча со священником

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) очередное мероприятие проведёт молодёжный клуб «Верные». В 18:00 молодые активисты устроят встречу с православным священником иереем Леонидом Копыловым (12+).

kIBX02Vh0vP9tgCDBxUWRdr1TbD-kRK_4BVYNxD0qyufwBFcraTK-3qcBstNL8KKxvGYVYKZWkIh6yz6DOesrg4u.jpg

Фото vk.com/leobard

Разговоры о многом – о Боге, жизни, предназначении.

Футбол

Начать неделю со «спорта №1» бесценно. Сегодня на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в 15:00 дублёры «Металлурга» принимают брянский «БГУОР-Спартак» (6+).

gs0zD1nbXJ78IsgG7YgQ_pd8KgkjFvpCdAbEl4kZtnfhGF00osah1uAcg8x1r-xF9qALcm0ir03BCnJDJegslTVt.jpg

Один из последних матчей сезона в СФФ «Центр» (третий дивизион). Но у нас есть инсайд: поскольку у главного «Металлурга» наметилась двухнедельная пауза во второй лиге, что сегодня за дублёров сыграют несколько футболистов основы. Вы даже удивитесь, когда узнаете кто именно. Потому матч будет очень интересным.

Вход свободный.

В чем твоя работа? Сообщения в WhatsApp строчить!

Общение в служебных чатах может занимать почти треть рабочего времени, выяснили в SuperJob.

В среднем они уже отнимают 28% рабочих часов. А у 14% сотрудников на общение с коллегами через мессенжжеры уходить более половины трудового дня. Женщины и здесь разговаривают больше мужчин: сидят WhatsApp, Telegram и т.д. треть рабочего дня 29%, у мужчин – 26%.

top.jpg

Общие мессенджеры используют 43% липецких компаний.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Говорят, что рабочие в России и в частности в Липецке могут зарабатывать в месяц по 250 тысяч рублей. SuperJob проанализировал вакансии и выяснил, что больше всего среди рабочего класса сейчас готовы платить промышленным альпинистам – в среднем 155 тысяч рублей в месяц.

Далее следуют мастер отделочных работ – 150 тысяч рублей, монтажник окон ПВХ – 145 тысяч, плиточник и монтажник лифтов – по 140 тысяч рублей, оператор станков с ЧПУ – 125 тысяч, маляр по дереву, электромонтажник, токарь, столяр – 120 тысяч рублей, сборщик мебели – 115 тысяч рублей.

0J2A1336 копия.jpg

Если вы работаете на указанных специальностях, напишите – дотягивает ли ваша зарплата до указанных пределов.

Дорогие липчане! Сегодня праздник лишь у депутатов, которых накануне избрали, а всем остальным нужно стараться добывать средства к существованию. Отдушиной в рабочем графике становятся новости. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
