Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги

Сегодня в Липецке: сколько времени съедают мессенджеры – шок, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
69
18 минут назад
Информационная картина первого дня после выборов.
В Липецке пока ещё тепло – 21-23 градуса. Антициклон с севера не пускает в регион осадки, поэтому день выдастся малооблачным и сухим.
Выборы-2025 прошли, поэтому можно приниматься за старое, жить комфортно, но периодически без света и волы. С 10:00 до конца ремонта перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом.
В селе Сырском в это же время останутся без удобств жители улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак:- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Зеленая;
- ул. Ковалева;
- ул. Свободный Сокол;
- пер. Моторный;
- пер. Парковый;
- садоводчество «Строитель».
Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.
День свободных денег
Сегодня праздник именно с таким названием, его придумали в мире в 2011 году. Суть – сформировать лёгкое отношение к деньгам, не превращать их в обузу. Сегодня принято… дарить свободные средства окружающим. Но с одним условием – они тоже должны отдать кому-то не менее половины полученной в дар суммы.
"Смерть Олега". Рисунок А. Малкова, конец XIX в. Источник - catalog.shm.ru
В областном Центре культуры, народного творчества и кино открылась выставка «Сказка в дереве» (6+).
Фото vk.com/lipkult
Выставка работает с понедельника по пятницу в 8:30 – 17:30. Посетить можно бесплатно.
Мастер-класс
Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на урок «Красная книга Липецкой области «Утка серая» (6+).
Фото vk.com/remeslo.lipetsk
Секретами мастерства поделится Наталья Забровская, начало в 14.00, 16.00, 17.00.
Встреча со священником
В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) очередное мероприятие проведёт молодёжный клуб «Верные». В 18:00 молодые активисты устроят встречу с православным священником иереем Леонидом Копыловым (12+).
Фото vk.com/leobard
Разговоры о многом – о Боге, жизни, предназначении.
Футбол
Начать неделю со «спорта №1» бесценно. Сегодня на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в 15:00 дублёры «Металлурга» принимают брянский «БГУОР-Спартак» (6+).
Один из последних матчей сезона в СФФ «Центр» (третий дивизион). Но у нас есть инсайд: поскольку у главного «Металлурга» наметилась двухнедельная пауза во второй лиге, что сегодня за дублёров сыграют несколько футболистов основы. Вы даже удивитесь, когда узнаете кто именно. Потому матч будет очень интересным.
Вход свободный.
В чем твоя работа? Сообщения в WhatsApp строчить!
Общение в служебных чатах может занимать почти треть рабочего времени, выяснили в SuperJob.
В среднем они уже отнимают 28% рабочих часов. А у 14% сотрудников на общение с коллегами через мессенжжеры уходить более половины трудового дня. Женщины и здесь разговаривают больше мужчин: сидят WhatsApp, Telegram и т.д. треть рабочего дня 29%, у мужчин – 26%.
Самые высокооплачиваемые вакансии
Говорят, что рабочие в России и в частности в Липецке могут зарабатывать в месяц по 250 тысяч рублей. SuperJob проанализировал вакансии и выяснил, что больше всего среди рабочего класса сейчас готовы платить промышленным альпинистам – в среднем 155 тысяч рублей в месяц.
Далее следуют мастер отделочных работ – 150 тысяч рублей, монтажник окон ПВХ – 145 тысяч, плиточник и монтажник лифтов – по 140 тысяч рублей, оператор станков с ЧПУ – 125 тысяч, маляр по дереву, электромонтажник, токарь, столяр – 120 тысяч рублей, сборщик мебели – 115 тысяч рублей.
