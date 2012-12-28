«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Погода в Липецке
61
23 минуты назад
В Липецкой области станет чуть теплее
Погода останется сухой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 0 градусов.
