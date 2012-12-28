В Липецкой области станет чуть теплее

Погода останется сухой.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона с севера. Осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 0 градусов.