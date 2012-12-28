Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Погода в Липецке
40
6 минут назад
В Липецкой области сухо и до +23
Температура снижается до показателей нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +8 до +10 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии