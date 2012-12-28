В Липецкой области сухо и до +23

Температура снижается до показателей нормы.



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +8 до +10 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза.