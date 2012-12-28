На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители домов №№ 21, 23 по улице Космонавтов.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, № 5/2 по улице Семашко.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. Первые отключения электричества произойдут уже рано утром.С 06:00 до 10:00 обесточат дома № 6 по Воронежскому шоссе, № 1 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 66, 68а, 70 по улице Рябиновой, №№ 97. 104а по улице Ударников, район Сырского рудника, улицу Городовикова.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 2 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки), №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 10, 17 по улице Провинциальной, №№ 1, 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, № 99 по улице Юношеской, на улицах Посадской, Сокольской (Ссёлки), на улицах Железногорской, Бурлакова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Аллейной, Камышовой (Ссёлки), Маргелова, в поселке Дачном, Ссёлках, садоводчестве «Металлург-6».