Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Читать все
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
424
55 минут назад

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители домов №№ 21, 23 по улице Космонавтов. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, № 5/2 по улице Семашко. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. Первые отключения электричества произойдут уже рано утром. 

С 06:00 до 10:00 обесточат дома № 6 по Воронежскому шоссе, № 1 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 66, 68а, 70 по улице Рябиновой, №№ 97. 104а по улице Ударников, район Сырского рудника, улицу Городовикова. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 2 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки), №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 10, 17 по улице Провинциальной, №№ 1, 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, № 99 по улице Юношеской, на улицах Посадской, Сокольской (Ссёлки), на улицах Железногорской, Бурлакова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Аллейной, Камышовой (Ссёлки), Маргелова, в поселке Дачном, Ссёлках, садоводчестве «Металлург-6». 

отключения
0
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить