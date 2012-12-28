Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Общество
424
55 минут назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 9 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, № 5/2 по улице Семашко.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. Первые отключения электричества произойдут уже рано утром.
С 06:00 до 10:00 обесточат дома № 6 по Воронежскому шоссе, № 1 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 66, 68а, 70 по улице Рябиновой, №№ 97. 104а по улице Ударников, район Сырского рудника, улицу Городовикова.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 2 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки), №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 10, 17 по улице Провинциальной, №№ 1, 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, № 99 по улице Юношеской, на улицах Посадской, Сокольской (Ссёлки), на улицах Железногорской, Бурлакова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Аллейной, Камышовой (Ссёлки), Маргелова, в поселке Дачном, Ссёлках, садоводчестве «Металлург-6».
0
0
1
0
1
Комментарии