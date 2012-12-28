Все новости
Происшествия
871
сегодня, 12:23
7

В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело

Материалы передаются из полиции в Следком.

По председателю Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий 15-летнего жителя Грязей. Дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. Ранее о поручении возбудить дело сообщил официальный канал Следственного комитета России.

«В медиапространстве получила распространение информация о том, что в Липецкой области подросток систематически избивает сверстников, снимая это на видео. В следственном управлении Следственного комитета России по Липецкой области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — говорилось в официальном сообщении Следкома.

Напомним, по соцсетям расходятся многочисленные видео из Грязей с жестокими избиениями подростков на улице, на территории школы и даже внутри неё — в мужской раздевалке. При этом мальчик ведёт Telegram-канал, основной контент которого ролики с драками и избиениями сверстников. В результате некоторые дети стали бояться гулять и даже ходят в школу только с родителями, потому что опасаются за свою жизнь и здоровье.

Записями драк изначально заинтересовались грязинские полицейские. Полиция ещё в минувшую пятницу начала проверку. Теперь все материалы передаются в Следком.
Комментарии (7)

Сначала новые
Фунтик
8 минут назад
Что вы раскудахтались? Никто его за это не посадит
Ответить
преступление
38 минут назад
и наказание .парень хотел славы и слава его нашла ,только увы не в том виде ,о чём были мечты ))))) а это всё из за отсутствия ума.
Ответить
Патриот
39 минут назад
Потом будет всем рассказывать что сидел за пластиковый стаканчик
Ответить
Отлично
49 минут назад
Давно надо было принять меры и другим уроком будет.
Ответить
Александр Н.
53 минуты назад
Довыеживался,ну и поделом,чтобы другим не повадно было.
Ответить
о как
54 минуты назад
Это Шаповалов без указания Бастрыкина вообще не ловит ?
Ответить
С Дачного
56 минут назад
Надеюсь его на малалетке встретят как положено, и спросят за его бычье поведение
Ответить
