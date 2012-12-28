За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей

Сын пострадавшей уверяет, что «хозяин притона» избил и его, но полиция не нашла состава преступления.

Странную историю рассказал GOROD48 Андрей, житель улицы Фрунзе: о безнаказанности Владимира, «хозяина притона» в его доме, жертвой которого стал он, его жена и мать. Так как свою фамилию молодой человек не назвал, обойдемся только именами, ведь эта история больше похожа на анекдот.Андрей говорит, что у него с Владимиром — длительный конфликт. Из-за полуподвального помещения в доме, который Андрей называет то притоном, то мужским клубом.— К нему пьяные ходят, потом друг с другом рамсят, девки какие-то визжат. Эти люди ходят по нашему двору, пугают детей и их родителей. Меня это, конечно, сильно возмущает.Несколько раз Андрей и его жена делали Владимиру замечания, но без толку. А в 2021 году он с женой в очередной раз столкнулись с Владимиром, и тот брызнул в него из газового баллончика, ударил в лицо. Андрей говорит, что снял побои, от которых у него до сих пор остались следы, попытался привлечь обидчика к ответственности, но полиция не дала делу ход. А в 2023 году Владимир встретил его жену в магазине «Красное и белое» и попытался ее приголубить. На это женщина показала ему средний палец. Владимир якобы ударил ее в ответ, но и в этом случае обращение в полицию не принесло результата — силовики почему-то не изъяли в «К&Б» записи камер видеонаблюдения, написали отказной на заявление женщины о привлечении Владимира к уголовной ответственности.Последняя стычка Андрея с Владимиром случилась 2 мая этого года. На записи камеры домофона подъезда, где живет Андрей, видно, как разъяренный мужчина залетает в дом с каким-то предметом в черном полиэтиленовом мешке, а потом сразу же выскакивает на улицу. Как говорит Андрей, это был момент нападения Владимира на его мать. Что же случилось?— В этот день я заехал во двор на машине. Когда вышел из нее, увидел Владимира, который смотрел на меня из окна своего притона. Я вскипел, показал ему средний палец и пошел домой. Позже я вышел на улицу за сигаретами, а там меня уже ждали. Владимир меня ударил и я убежал домой. Из кармана куртки у меня выпал новенький «Самсунг», ключи от машины, брелок сигнализации. Из дома я вызвал полицию, позвонил неподалеку живущей маме, рассказал ей о случившемся. Мама зачем-то решила пойти к Владимиру, чтобы сказать, что он не прав. А когда после этого зашла в подъезд, он открыл двери и ударил ее. Я забрал маму домой.Приехавшие по его вызову полицейские и в этот раз не задержали Владимира. Один из них даже сказал Андрею, что не примет от него заявления. Пришлось Андрею ехать в УМВД РФ по Липецку, писать там два заявления — о привлечении Владимира к уголовной ответственности за грабеж и нанесенные матери побои, и в отдел собственной безопасности о наказании нерадивого полицейского. В итоге мужчину лишь наказали штрафом по статье 6.1.1. КоАП РФ — за побои. А по статье 167 Уголовного кодекса, наказывающей за умышленные уничтожение или повреждение имущества, так и не наказали.— Где мое имущество — дорогой телефон, ключ от машины, брелок сигнализации? Мой ущерб составил 76 тысяч рублей!Все лето и первую неделю сентября Андрей с женой из-за страха перед Владимиром живут не дома, а на даче.А что же Владимир? Им оказался известный липецкий общественник, который не раз был героем наших публикаций. Он религиозен, называет себя «рабом божьим Владимиром», не пропускает ни одно из публичных слушаний о распределении средств городского бюджета. Этот неугомонный человек что только не делал, чтобы привлечь внимание власти к своему патриотическому проекту «Ратное поле». И религиозные вирши читал, и мэров Иванова и Уваркину подстерегал на Днях города, и всякие подарки с намеками дарил вип-чиновникам типа большой ложки, плетеных из лыка лаптей, балалайки и лыж, и перформансы с символикой «Единой России» устраивал, но толку было ноль. Никто не дал державному мужу на его затею ни копейки.Владимир — человек сложной судьбы. Мужчина не скрывает, что в свое время занимался «блудным бизнесом» — он склонен к старославянизмам, но сейчас вся его жизнь — служение Богу и Отечеству так, как он это понимает.— Притон в нашем доме действительно есть. Но он — в квартире другого подъезда. Там даже ранее вывеска была — салон эротического массажа. Жильцы стали жаловаться в горсовет и в мэрию, и эту вывеску сняли, но жрицы любви там работают по-прежнему.Стены его «мужского клуба», полуподвала на Фрунзе, 29 украшают стяги и хоругви, большая картина с тремя богатырями, подписанная как «Россия, Украина, Беларусь — это все святая Русь», большая кукла Чебурашки…— 2 мая в двери моего помещения стала ломится мать этого Андрея. Она буквально колотила в нее ногами — потом полиция сняла эти следы. Я открыл дверь и догнал ее в подъезде. Узнал в этой женщине Наташу, свою старую знакомую по делам, которые не хочу сейчас вспоминать. Она была пьяной, как мне показалось. Я ударил ее по голове пластиковым «Оскаром», копией известной голливудской статуэтки, которая была в пакете, — рассказал GOROD48 свою версию событий того дня Владимир.Владимира позже привлекли к суду по статье 6.1.1. КоАП РФ — за побои, оштрафовали на пять тысяч рублей. Во время процесса медиации, примирения, Владимир снова выкинул коленце — принес в суд в подарок пострадавшей большой кактус в виде полового члена. С намеком, так сказать. «Наташе почему-то мой презент не понравился». Никакой злобы к ней, ее сыну и невестке у него нет, ведь Бог велит все всем прощать.В УМВД РФ всю эту историю называют длящимся вот уже несколько лет конфликтом на почве неприязненных отношений, сложившихся между сторонами. В пресс-службе ведомства говорят, что Владимир уже наказан мировым судом. А по уголовной 167-й статье он не виноват. «Отказной материал по этой статье, вынесенный нашим дознавателем ввиду отсутствия состава преступления, недавно подписал прокурор, согласившись тем самым с доводами полиции».