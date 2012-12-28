«Клуб городского жителя — это универсальная площадка, где нет деления на своих и чужих»

— Я вступила в Клуб городского жителя с самого момента его образования в марте 2024 года. Благодаря Клубу в нашем дворе по программе «Мой двор» уже в июле появилась новая детская площадка, также мы согласовали и установили шлагбаум. Кроме того — нам удалось перенести сроки капремонта нашей девятиэтажки 91-й серии — ремонт уже начался, а должен был быть только в 2045 году! Благодаря клубу я узнаю о конкурсах в сфере благоустройства. Например, наш ТОС выиграл в конкурсе департамента развития территорий «Лучший субботник» и получил деньги на озеленение. А сейчас мы хотим создать ТСЖ! В Клубе городского жителя помогают с юридическими вопросами в сфере ЖКХ. С этого и началась моя история — я записалась на приём, а потом стала не просто активисткой — а старшей по дому. Уже на моём опыте «заразились» и три дома рядом. И очень классно, что активных липчан становится больше, и их поощряют — например, поездками по обмену опытом с другими регионами,— рассказала многодетная мать, старшая по дому в 15-м микрорайоне и член Клуба городского жителя Наталья Лаптева.Людмила Кузьмина — ещё одна активистка клуба и член его совета.— Уже год как мы объединяем общественников, которым небезразлично благоустройство и будущее Липецка, небезразлично, где они живут и по каким дорогам они ходят. Реализация самых ярких проектов Клуба городского жителя стала возможна благодаря поддержке губернатора. Если в 2024 году на благоустройство липецких округов и точечные проблемы нашего города было выделено 180 миллионов рублей, то в этом году — вдвое больше, 360 миллионов. В результате вдвое больше планов стали реальностью, и мы видим большие изменения в городе, — сказала Людмила Кузьмина.Сегодня Клуб городского жителя объединяет уже около 800 липчан — с момента его образования число участников выросло в 2,5 раза. Каждый из них может внести свой вклад в развитие города. На счету клуба — около тысячи разных мероприятий, в которых приняли участие более 25 000 человек.Одно из ключевых направлений работы клуба — повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ и благоустройства: семинары, круглые столы, встречи по обмену опытом. На них побывали более 1600 горожан. Также 134 человека получили бесплатную юридическую помощь, около 6000 — участвовали в мероприятиях во дворах, направленных на формирование культуры добрососедства. Кроме того, Клуб городского жителя провёл 395 форсайт- и стратегических сессий по вопросам благоустройства округов и сборов наказов липчан. А ещё на его счету — кинопоказы, мастер-классы, детские праздники…Активисты Клуба городского жителя для обмена опытом посещают другие регионы. Они уже побывали в Воронежской, Тульской, Тамбовской областях.В горсовете и мэрии говорят, что пожелания участников Клуба ложатся в основу их работы и ни одна инициатива, направленная на улучшение качества жизни в городе, так или иначе не остаётся без внимания.По сути, Клуб городского жителя — площадка, где граждане решают, что власть делает. На подведении итогов работы Клуба городского жителя об этом говорил и мэр Липецка Роман Ченцов.— Самое ценное, что есть в нашем городе — его жители. На подведение итогов работы клуба пришли члены различных политических партий — это ещё раз подчёркивает, что Клуб городского жителя — это универсальная площадка, где нет деления на своих и чужих, а в основе лежит единое желание сделать наш город лучше, комфортнее, безопаснее, красивее и уютнее, и оно не зависит от политических предпочтений! Людям важно чувствовать поддержку. Важно чувствовать, что власть не где-то далеко, а что к ней можно в любой момент обратиться за помощью, за консультацией. Клуб городского жителя даёт такую возможность. Сегодня в Липецке многое делается для улучшения парковых пространств и общественных территорий. Но как житель городской многоэтажки я вижу, что важно благоустраивать и территории рядом: это наши подъезды, дворы, микрорайоны… Я хочу поблагодарить каждого члена Клуба городского жителя: вы являетесь неким мостиком между властью и нашими горожанами. Благодаря работе клуба мы увидели, что есть потребность в ремонте дворовых территорий, дорог и проездов, в установке нового освещения, озеленении, обустройстве детских и спортивных площадок, — отметил Роман Ченцов.Только ямочный ремонт во дворах в 2024 году проведен на площади 34,3 тысячи квадратных метров и охватил пять микрорайонов: 26-й, 27-й, 9-й, МЖК и центр города. В 2025 году проведён комплексный ремонт пяти микрорайонов: 16-го, 19-го, 20-го, 21-го и 23-го. В них не только залатали ямы на площади 26,1 тысячи квадратных метров, но и заменили и сделали новое освещение, снесли и обрезали около 600 деревьев.Клуб городского жителя — это не только решение вопросов ЖКХ и благоустройства. Работа в клубе даёт возможность чувствовать пульс города и настроение его жителей и вовремя реагировать на их запросы. Путь от получения наказов жителей до власти — самый короткий и прямой. И порой вопросы решаются чуть ли не сразу — как это было, например, с появлением светофора на улице Неделина. Он заработал всего через неделю после обращения активистов клуба.С помощью клуба каждый липчанин может внести свою лепту в развитие города. Все предложения липчан, озвученные на стратегических сессиях клуба, будут учтены в планах работы на 2026 год.