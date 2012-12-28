Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Читать все
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Общество
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
Происшествия
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Читать все
Общество
249
сегодня, 15:04

На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов

До этого женщине уже назначили обязательные работы по административной статье.

Липчанка стала фигуранткой уголовного дела о неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, сначала судебный пристав составил на мать протокол об административном правонарушении по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Женщине было назначено 40 часов обязательных работ. Но на путь исправления она не стала и продолжила без уважительных причин не платить алименты.

Тогда на мать уже завели уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ. После возбуждения уголовного дела липчанка добровольно погасила весь долг.

Ранее мы рассказывали про другой похожий случай: липчанка задолжала по алиментам на сына более 300 тысяч рублей и у неё арестовали земельный участок. Уже на следующий день после наложения ареста на недвижимость женщина полностью оплатила задолженность по алиментам.
алименты
дети
приставы
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить