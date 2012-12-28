С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
сегодня, 15:04
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
До этого женщине уже назначили обязательные работы по административной статье.
Тогда на мать уже завели уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ. После возбуждения уголовного дела липчанка добровольно погасила весь долг.
Ранее мы рассказывали про другой похожий случай: липчанка задолжала по алиментам на сына более 300 тысяч рублей и у неё арестовали земельный участок. Уже на следующий день после наложения ареста на недвижимость женщина полностью оплатила задолженность по алиментам.
