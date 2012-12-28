Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
Читать все
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Читать все
Общество
2785
вчера, 17:43
4

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 31 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 33, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Московской, №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице авиационной, в частном секторе улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
7
0
2
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 22:45
А на улице Неделина, уже 2 недели как вода из под земли льется и растекается во всей улице большими ручьями!!! И это не кого не интересует!! В РВК сказали, что о проблеме знают, вот только когда решат не знают!!! Интересно, за чей счёт банкет?! Кто оплачивает эти ручьи холодной воды???!!!
Ответить
Светлана
сегодня, 06:37
Костя, ты и будешь оплачивать, не Пушкин же.
Ответить
Петя
сегодня, 08:15
Костя, ты и будешь оплачивать, не Пушкин же. Светлана, зачем вы Костю впутываете в это мокрое дело
Ответить
Колян
вчера, 20:33
3 дня без воды. За три дня воду подвезли только один раз сегодня. Кто так планы составляет?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить