Общество
вчера, 17:43
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 31 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Комментарии (4)