На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 31 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 33, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Московской, №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице авиационной, в частном секторе улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.