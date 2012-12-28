Все новости
В Липецкой области сухо и жарко

В ближайшие трое суток атмосферное давление будет повышенным, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек.

Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +26 до +31. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году —  1 градус тепла. 

Комментарии (3)

16 район
вчера, 18:25
Подожди ещё бабье лето будет, ещё будет тепло и солнце
Ответить
Лена
вчера, 18:13
Лето,как я и ожидала выдалось теплым,потому и хороший урожай моего любимого боярышника,который потом будет переработан в мой любимый напиток!!!
Ответить
Внушаемый
вчера, 18:03
Лето тепло со всеми прощается ! Через 9 месяцев вернется!
Ответить
