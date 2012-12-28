В Липецкой области сухо и жарко

В ближайшие трое суток атмосферное давление будет повышенным, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек.Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +26 до +31.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 1 градус тепла.