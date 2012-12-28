8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке

Ребенок госпитализирован.



24 августа в Липецке на улице Союзной под автомобиль «УАЗ», которым управлял 78-летний водитель, попал 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали еще 9 человек.22 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Фиат» с 38-летним мужчиной за рулем и «Лада Калина» под управлением 34-летнего водителя. В аварии получили травмы водитель «Калины» и его 31-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.В тот же день в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны 33-летняя женщина за рулем «Ягуара» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина получила травмы.В Липецке на площади Петра Великого столкнулись «Тойота» под управлением 50-летнего водителя и «Лада Гранта» с 40-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель, после оказания медицинской помощи она была отпущена.23 августа в Долгоруковском районе на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны съехал с дороги и опрокинулся «ВАЗ-2112» под управлением 33-летней женщины. С травмами ее госпитализировали.На следующий день в Липецке на улице Задорожной 37-летний водитель питбайка не справился с управлением и въехал в световую опору. Мужчина и его 39-летняя пассажирка получили травмы.