Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
951
сегодня, 10:10
1
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Ребенок госпитализирован.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали еще 9 человек.
22 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Фиат» с 38-летним мужчиной за рулем и «Лада Калина» под управлением 34-летнего водителя. В аварии получили травмы водитель «Калины» и его 31-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.
В тот же день в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны 33-летняя женщина за рулем «Ягуара» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина получила травмы.
В Липецке на площади Петра Великого столкнулись «Тойота» под управлением 50-летнего водителя и «Лада Гранта» с 40-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель, после оказания медицинской помощи она была отпущена.
23 августа в Долгоруковском районе на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны съехал с дороги и опрокинулся «ВАЗ-2112» под управлением 33-летней женщины. С травмами ее госпитализировали.
На следующий день в Липецке на улице Задорожной 37-летний водитель питбайка не справился с управлением и въехал в световую опору. Мужчина и его 39-летняя пассажирка получили травмы.
0
3
0
1
1
Комментарии (1)