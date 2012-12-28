Все новости
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
Общество
363
44 минуты назад
2

На двух десятках улиц отключат холодную воду

21 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители почти двух десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Папанина, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового. 

Подвоз воды будет организован по адресу: проспект 60 лет СССР, 21, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

0
0
1
0
1

Комментарии (2)

Сначала новые
Ну и
16 минут назад
Когда закончится этот бардак ? Года два назад сделали ОТЛИЧНУЮ дорожку для пешеходов , широкую , ровную , сделано качественно от конца ул Горького от лога и до Неделина , а сегодня на этой дорожке начались раскопки на большом участке по протяжённости . Раньше нельзя было состыковать ,,плановую .. замену трубопровода и стоительство дорожки ?
Ответить
САИ
18 минут назад
Опять эти чертовы плановые работы, ну правда, хватит издеваться. Куда мэрия смотрит на эти планы РВК.
Ответить
