На двух десятках улиц отключат холодную воду

21 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители почти двух десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Папанина, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по адресу: проспект 60 лет СССР, 21, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.