У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
На двух десятках улиц отключат холодную воду
21 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители почти двух десятков улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: проспект 60 лет СССР, 21, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
