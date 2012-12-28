$79,76
€93,05
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области стихнут дожди и потеплеет до +27
Погода в Липецке
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$79,76
€93,05
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Несовершеннолетний мотоциклист в Измалково насмерть сбил пенсионера
Происшествия
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
Стая аистов разгуливала по полю среди работающих комбайнов
Общество
В центральной части Липецка и на Левом берегу отключат холодную воду
Общество
Липецкие врачи спасли малыша, поперхнувшегося кусочком морковки
Происшествия
В Липецкой области будет еще один жаркий день
Погода в Липецке
Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже
Происшествия
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
В Липецкой области объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Несовершеннолетний мотоциклист в Измалково насмерть сбил пенсионера
Происшествия
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже
Происшествия
Стая аистов разгуливала по полю среди работающих комбайнов
Общество
Липецкие врачи спасли малыша, поперхнувшегося кусочком морковки
Происшествия
В Липецкой области будет еще один жаркий день
Погода в Липецке
В центральной части Липецка и на Левом берегу отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
На одной улице Матырского отключат воду
Общество
Читать все
Происшествия
281
сегодня, 06:31
1
Объявлен отбой красного уровня
В Липецкой области объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА».
При этом на территории всей области введен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
0
1
0
1
0
Комментарии (1)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Алена
50 минут назад
каждый день одно тоже 22 часа интернет отключают 6 утра отбой
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (1)