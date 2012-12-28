Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Происшествия
сегодня, 09:32
В Грязях двое подростков попались на кражах
Их добычей стали мопед, сотовый телефон и деньги.
«По данным следствия, 5 мая обвиняемые украли мопед стоимостью более 43 тысяч рублей. А 25 мая подростки были в гостях у 40-летнего грязинца, и когда тот отвлекся, украли его сотовый телефон и кошелек с 54 тысячами рублей. Общая сумма ущерба составила около 64 тысяч рублей. Телефон с помощью своей совершеннолетней знакомой подростки сдали в ломбард, а деньги потратили», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, полицейские установили причастность 16-летнего обвиняемого к совершённой 27 мая краже бытовой химии и шоколада из сетевого магазина на сумму около 5 тысяч рублей.
Теперь подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.
