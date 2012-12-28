В Грязях двое подростков попались на кражах

Их добычей стали мопед, сотовый телефон и деньги.

В Грязях направлено в суд уголовное дело двоих подростков, обвиняемых в краже мопеда, сотового телефона и денег (по пунктам «а, в» части второй статьи 158 УК РФ).«По данным следствия, 5 мая обвиняемые украли мопед стоимостью более 43 тысяч рублей. А 25 мая подростки были в гостях у 40-летнего грязинца, и когда тот отвлекся, украли его сотовый телефон и кошелек с 54 тысячами рублей. Общая сумма ущерба составила около 64 тысяч рублей. Телефон с помощью своей совершеннолетней знакомой подростки сдали в ломбард, а деньги потратили», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кроме того, полицейские установили причастность 16-летнего обвиняемого к совершённой 27 мая краже бытовой химии и шоколада из сетевого магазина на сумму около 5 тысяч рублей.Теперь подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.