Происшествия
200
сегодня, 09:32
3

В Грязях двое подростков попались на кражах

Их добычей стали мопед, сотовый телефон и деньги.

В Грязях направлено в суд уголовное дело двоих подростков, обвиняемых в краже мопеда, сотового телефона и денег (по пунктам «а, в» части второй статьи 158 УК РФ).

«По данным следствия, 5 мая обвиняемые украли мопед стоимостью более 43 тысяч рублей. А 25 мая подростки были в гостях у 40-летнего грязинца, и когда тот отвлекся, украли его сотовый телефон и кошелек с 54 тысячами рублей. Общая сумма ущерба составила около 64 тысяч рублей. Телефон с помощью своей совершеннолетней знакомой подростки сдали в ломбард, а деньги потратили», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, полицейские установили причастность 16-летнего обвиняемого к совершённой 27 мая краже бытовой химии и шоколада из сетевого магазина на сумму около 5 тысяч рублей.

Теперь подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
0
1
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Какие
6 минут назад
Молодцы, гордость мамки и папки и материнского капитала...
Ответить
Подумайте
23 минуты назад
Прежде стоит ли шоколад и велосипед таких жертв и на всю жизнь пятно.Ребята достаточного возраста,чтобы найти подработку на свои хотелки. Это
Ответить
Интересно
35 минут назад
Что это за малолетки такие, что у них знакомые от 18 до 40 лет? В таком возрасте дружат обычно с ровесниками.
Ответить
