Из Липецка до Задонска через шесть храмов пройдёт крестный ход

Крестный ход продолжительностью несколько дней приурочен ко дню празднования памяти святителя Тихона Задонского.

С 20 по 24 августа состоится традиционный паломнический крестный ход из Липецка в Рождество-Богородицкий мужской монастырь Задонска. Крестный ход приурочен ко дню празднования памяти святителя Тихона Задонского.Как сообщает Липецкая епархия, шествие начнется 20 августа около 9 часов утра от храма Всех святых, в земле Русской просиявших на улице Водопьянова. В Липецке маршрут крестного хода пойдёт по улицам Водопьянова, Яна Берзина, Вермишева, Московской (храм преподобного Сергия Радонежского), Елецкому шоссе, далее через Покровский храм села Косыревка Липецкого округа.21 августа верующие продолжат движение по маршруту Покровский храм села Косыревка – Благовещенский храм села Крутые Хутора.22 августа крестный ход пройдёт от Благовещенского храма села Крутые Хутора до храма Рождества Богородицы села Васильевка Липецкого округа. 23 августа оттуда верующие отправятся к храму святого Архистратига Божия Михаила в селе Архангельские Борки. 24 августа крестный ход придёт в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.