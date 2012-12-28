Один БПЛА сбит в Липецкой области

$81,83
€94,95
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
Общество
Липецкая вечЁрка: кровавые разборки, обварившиеся кипятком хозяйки и залитая школа
Общество
Версия потопа в грязинской школе из-за лопнувшей ливневки подтвердилась
Общество
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
Атмосферные фронты циклона принесут в Липецкую область ливни и град
Происшествия
На НЛМК организовали экскурсии для семей сотрудников
НЛМК Live
В «Университетском» возможны новые отключения
Общество
Раскопочная катастрофа на улице Белана: «очковтирательство и идиотизм»
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,83
€94,95
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожар возник в гостинице в центре Липецка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, ремонт аэропорта и гуляющие по улице коровы
Общество
Еще одну тревожную ночь пережили жители Липецкой области
Происшествия
C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу
Общество
Грузовики не поделили дорогу
Происшествия
На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение
Происшествия
В столкновении двух машин пострадала 4-летняя девочка
Происшествия
Липчане стали чаще жаловаться на блокировку банковских карт
Экономика
15-летнего самокатчика сбила машина в Липецке
Происшествия
Собственник «Лофта» вновь пристроил вход в паб к конструкции горбатого моста
Общество
Читать все
C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу
Общество
На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение
Происшествия
Сотрудник транспортной компании украл товары маркетплейса на 720 тысяч рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, ремонт аэропорта и гуляющие по улице коровы
Общество
Еще одну тревожную ночь пережили жители Липецкой области
Происшествия
«Желтый уровень» воздушной опасности отменен
Общество
Экс-менеджеру сотовой компании грозит срок за мошенничество и кражу
Общество
Один БПЛА сбит в Липецкой области
Происшествия
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Общество
В выходные в районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1750
сегодня, 08:24
Один БПЛА сбит в Липецкой области
Как сообщили в Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами России уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один из них уничтожен в Липецкой области.
БПЛА
1
3
1
3
1
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии