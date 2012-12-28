На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса
На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Здоровье
1153
48 минут назад
1
Приготовление обеда обернулось трагедией
Липчанка попала в реанимацию с ожогами 38% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ожог женщина получила во время приготовления обеда: она варила жирный наваристый бульон из домашней курицы и опрокинула на себя всю кастрюлю.
В результате у женщины обожжено практически всё тело: туловище, руки, промежность, шея и даже лицо. Пациентка находится в реанимации. Врачи борются за её жизнь.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
0
6
1
0
0
Комментарии (1)