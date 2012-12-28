Приготовление обеда обернулось трагедией

Липчанка попала в реанимацию с ожогами 38% тела.

27 июля в областной ожоговый центр госпитализирована 50-летняя липчанка с сильнейшими ожогами 38% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ожог женщина получила во время приготовления обеда: она варила жирный наваристый бульон из домашней курицы и опрокинула на себя всю кастрюлю.В результате у женщины обожжено практически всё тело: туловище, руки, промежность, шея и даже лицо. Пациентка находится в реанимации. Врачи борются за её жизнь.Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.