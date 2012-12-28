Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
187
сегодня, 08:01
2
Каждый шестой липчанин работает в торговле
26 июля, в четвертую субботу месяца отмечается День работника торговли.
К началу 2025 года в Липецкой области было зарегистрировано 4 тысячи организаций торговли. Оптовой торговлей занимаются 67% торговых организаций, розничной – 22% компаний. Еще 11% занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонтом. Среди индивидуальных предпринимателей торговую деятельность выбрали 11,4 тысячи человек, из них розничную торговлю – 9,2 тысячи человек.
Оборот организаций оптовой торговли в прошлом году вырос на 4% и составил 714 миллиардов рублей. В розничной торговле оборот достиг 410,6 миллиарда рублей, что на 9% больше в сопоставимых ценах, чем в 2023 году. На одного жителя региона пришлось 369,1 тысячи рублей. По этому показателю Липецкая область находится на четвертом месте в Центральном Федеральном округе и на втором – в Центральном Черноземье.
Активно развивается онлайн-торговля. Объем продаж организациями области через интернет-магазины составил 8% от общего объема оборота розничной торговли. Продажи в сетевой торговле выросли за год на 11%. В общем обороте доля сетевой торговли достигла 36% или 146,9 миллиарда рублей. Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 71% приходится на продукты питания.
В регионе насчитывается 5,5 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью 1017 тысяч квадратных метров, 37% из них расположены в сельской местности. В прошлом году в эксплуатацию были сданы 12 тысяч квадратных метров торговых площадей. Наиболее крупные торговые организации открылись в Липецком муниципальном округе – площадью 5,3 тысячи квадратных метров, городах Данкове и Чаплыгине (2,6 и 1,7 тысячи квадратных метров соответственно).
1
1
0
0
1
Комментарии (2)