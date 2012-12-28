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сегодня, 08:01
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Каждый шестой липчанин работает в торговле

26 июля, в четвертую субботу месяца отмечается День работника торговли.

В Липецкой области эта дата является праздничной для 36 тысяч человек, или каждого шестого, занятого в экономике области, сообщает Липецкстат.

К началу 2025 года в Липецкой области было зарегистрировано 4 тысячи организаций торговли. Оптовой торговлей занимаются 67% торговых организаций, розничной – 22% компаний. Еще 11% занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонтом. Среди индивидуальных предпринимателей торговую деятельность выбрали 11,4 тысячи человек, из них розничную торговлю – 9,2 тысячи человек.

Оборот организаций оптовой торговли в прошлом году вырос на 4% и составил 714 миллиардов рублей. В розничной торговле оборот достиг 410,6 миллиарда рублей, что на 9% больше в сопоставимых ценах, чем в 2023 году. На одного жителя региона пришлось 369,1 тысячи рублей. По этому показателю Липецкая область находится на четвертом месте в Центральном Федеральном округе и на втором – в Центральном Черноземье.

Активно развивается онлайн-торговля. Объем продаж организациями области через интернет-магазины составил 8% от общего объема оборота розничной торговли. Продажи в сетевой торговле выросли за год на 11%. В общем обороте доля сетевой торговли достигла 36% или 146,9 миллиарда рублей. Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 71% приходится на продукты питания.

В регионе насчитывается 5,5 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью 1017 тысяч квадратных метров, 37% из них расположены в сельской местности. В прошлом году в эксплуатацию были сданы 12 тысяч квадратных метров торговых площадей. Наиболее крупные торговые организации открылись в Липецком муниципальном округе – площадью 5,3 тысячи квадратных метров, городах Данкове и Чаплыгине (2,6 и 1,7 тысячи квадратных метров соответственно).
торговля
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Комментарии (2)

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Сначала новые
не-а че
18 минут назад
Никогда не думал, что столько барыг меня окружает.
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Не торгую
сегодня, 08:04
Работа не для всех.
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