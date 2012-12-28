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Спорт
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вчера, 19:50
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«Металлург» добился смягчения санкций
Наконец-то наша команда окажется с соперниками в равных условиях.
В первом круге «сталевары» были вынуждены обходиться минимумом из 18-ти игроков, доходило до того, что иногда в запасе числились всего по трое запасных. Это стало одной из причин неудачного старта: тренеры просто не имели возможности для ротации состава. Позже Дмитрий Бугаков и Ко затем выправили турнирную ситуацию и даже выдали 8-матчевую беспроигрышную серию (7 побед, 1 ничья), но соперничать с лидерами усечённой обоймой было тяжело.
Причиной ограничений стали долги клуба перед Российским футбольным союзом, накопившиеся с прошлых сезонов. Теперь же дело сдвинулось с мёртвой точки.
«В связи с частичным погашением просроченной кредиторской задолженности и других краткосрочных обязательств… изменить с 22.07.2025 г. санкцию в виде ограничения количества игроков, которые АНО «ФК «Металлург» может заявить для участия в Первенстве России по футболу сезона 2025 года с 18 футболистов до 21 футболиста», - вынесла решение комиссия ФНЛ по аттестации футбольных клубов.
В ФК «Металлург» GOROD48 пояснили, что работа по погашению задолженности продолжается – при помощи областных властей и частных спонсоров, клуб постарается добиться полного снятия ограничений. Но и 21 человек в заявке – это уже кое-что. К примеру, «Краснодар» в чемпионском сезоне-2024/25 использовал такое же количество футболистов.
Летом «Металлург» покинули 4 игрока, все пошли на повышение: Антон Рощин (закончилась аренда, перешёл в «Ленинградец», подгруппа «Золото»), Илья Коротких («Динамо-Владивосток», «Серебро»), Вячеслав Гордиенко («Торпедо» Миасс, «Серебро»), Михаил Агеев (Кубань», «Серебро»). Плюс липчане временно отзаявили хавбека Даниила Кашмина, который пропустит около полутора месяцев из-за травмы.
Сейчас в заявке осталось 15 человек, включая уже внесённых в список буквально в понедельник защитника Александра Данилова из ульяновской «Волги» и продлившего контракт после длительной травмы Дениса Семина. В ближайшее время к ним присоединится Егор Комельков из столичного «Спартака-2», в своё время будет восстановлен и Кашмин.
Останется ещё 4 слота для новичков. В клубе уже анонсировали завтрашнее представление двоих новобранцев, которые имеют опыт выступления в первой лиге, которую из-за самой обширной географии в мире в шутку называют «Лучшей лигой мира».
После первого круга «Металлург» занимает 6-е место и возобновляет чемпионат в ближайшую субботу, 26 июля, игрой в Пензе с «Зенитом».
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