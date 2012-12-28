Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
Спорт
592
вчера, 17:50
Дмитрий Бугаков: «Переговоры идут непросто, но новички обязательно будут»
Интервью главного тренера после спарринга в Тамбове.
— Проигрывать всегда неприятно, даже в контрольных матчах, - отметил Дмитрий Бугаков, Проведём анализ игры, качество которой было не очень хорошим. Не буду напоминать, что мы были под нагрузкой, хотя именно свежести и не хватило. Не знаю, как готовился «Спартак» к этой игре, а у нас были пять дней хороших интенсивных тренировок.
— Наверное, не хватило ушедших в другие команды Агеева с Рощиным. Как «Металлург» будет компенсировать потерю своих лидеров?
— Мы посмотрели группу игроков, которые приехали к нам на просмотр. Работа будет продолжаться, потому что из этой группы останется всего пара человек (позже Бугаков решил дать шанс только одному, прим.) На следующей неделе к нам должны приехать новые кандидаты. С ними ведутся непростые переговоры. Те футболисты, которых мы хотим видеть, у них или очень приличные финансовые условия, или они держат паузу в ожидании предложений от команд «Серебра» и «Золота».
Но работа ведётся, и думаю, что на следующей неделе вы узнаете имен двух-трёх новичков.
— У «Металлурга» ушло четыре человека, а поскольку заявка по-прежнему ограничена, соответственно, четыре человека мы можем и заявить.
— Документы поданы, мы надеемся, что ограничения с «Металлурга» будут сняты и нам расширят заявку.
1
1
0
1
0
Комментарии