Пьяный 36-летний мужчина разбил стекло в магазине и обокрал его

А затем ещё и наведался в чужой дом.

Елецкий районный суд приговорил ранее судимого 36-летнего жителя Становлянского района к двум годам семи месяцам пятнадцати дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 50 000 рублей за две кражи с незаконным проникновением — из магазина и дома.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина кирпичом разбил стекло в окне магазина села Измалково, и украл товары на 3253 рубля.После этого он через незапертую входную дверь проник в частный дом и украл со стола в кухне мобильный телефон, зарядное устройство и скрепку для извлечения SIM-карты.В суде мужчина признал вину.