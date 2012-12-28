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Происшествия
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50 минут назад
Пьяный 36-летний мужчина разбил стекло в магазине и обокрал его
А затем ещё и наведался в чужой дом.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина кирпичом разбил стекло в окне магазина села Измалково, и украл товары на 3253 рубля.
После этого он через незапертую входную дверь проник в частный дом и украл со стола в кухне мобильный телефон, зарядное устройство и скрепку для извлечения SIM-карты.
В суде мужчина признал вину.
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