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1043
сегодня, 08:19
3

Липчанин продал несуществующий автомобиль жителю Калужской области

Фото машины он взял из интернета и разместил объявление о продаже в соцсетях

Калужские полицейские по заявлению местного жителя, ставшего жертвой мошенничества, установили личность афериста. Им оказался липчанин.

«Подозреваемый в сети Интернет скопировал фотографию автомобиля, а затем выставил его в специализированной группе для продажи, выдав за личное транспортное средство. Когда с ним связался калужанин, продавец, заверил его в наличии авто, убедил последнего перевести деньги в счет предоплаты. Получив указанную сумму, продавец перестал выходить на связь. Ущерб, причиненный калужанину, составил более 70 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Калужской области.

По данному факту специализированным следственным отделом УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, устанавливается причастность липчанина к аналогичным преступлениям.

мошенничество
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Комментарии (3)

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Нонка
36 минут назад
Страмота ,живёте как цыганурики Взял срок тяги не мешкай ,там на зоне про консультирует пахан....
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остап бендер
сегодня, 15:01
ну так калужанину и надо,раз не видя авто вживую-он переводит лаве. Видать мазги совсем в холестерине
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не-а чё
сегодня, 08:33
На зоне также будет разводить клиентов.
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