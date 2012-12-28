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Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Экономика
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38 минут назад
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Статистика: траты липчан на общепит выросли на 18%
Доля трат на непродовольственные товары оказалась выше — 52,6% от общего объема товарооборота, или 179,65 миллиарда рублей. По сравнению с прошлогодним это на 13,5% больше. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия расходы липчан составили за десять месяцев чуть более 162 миллиардов рублей — на 9,6% больше того же периода 2023 года.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе – октябре составил 12,2 миллиарда рублей, или 117,8% (в сопоставимых ценах) к январю-октябрю предыдущего года. В расчете на душу населения — 10 901 рубль.
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