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Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
Читать все
Происшествия
6410
вчера, 11:42
73

Еще одна липчанка «проинвестировала» мошенников на 5 миллионов рублей

Как и в большинстве случаев - деньги она взяла в кредит. Причем в банке её пытались образумить.

В УМВД России по Липецкой области сообщили об очередной жертве интернет-мошенников:

«В октябре мошенники написали в мессенджере 52-летней липчанке и предложили дополнительный заработок. Лжеменеджер брокерской компании убедил её в отсутствии сложностей при работе с инвестициями и помог открыть специальный счёт. Липчанке, как новому инвестору, аферист якобы сразу начислил бонусные рубли. Первый её взнос составил 10 тысяч рублей. Через чат-бот она отслеживала пополнение счета. Женщина продолжила жертвовать сбережениями и перечислила на псевдоброкерский счёт 120 тысяч рублей. После чего, со слов мошенников, она стала VIP-клиентом. Этот факт мотивировал женщину перевести ещё два миллиона рублей.

На этом липчанка не остановилась. По совету брокерского наставника взяла кредит на сумму 110 тысяч рублей. Следующий поход в банк закончился для потерпевшей разговором с сотрудником безопасности, который пытался уговорить её не действовать по указанию мошенников. Но гражданка не поверила и снова одолжила денег, на этот раз 775 тысяч рублей. По рекомендации лжеменеджера она перевела все средства на брокерском счёте в валюту.

Но для обналичивания средств потребовалось снова перевести все накопления в рубли и найти доверенное лицо для вывода денег. Так к событиям подключилась знакомая потерпевшей, которая согласилась стать доверенным лицом в брокерской операции. Для реализации сделки злоумышленники смогли уговорить её взять кредит в размере 1,3 миллионов рублей.

Только когда чужие кредитные средства поступили на счёт мошенников, липчанка-брокер осознала свою ошибку и обратилась в полицию. За месяц общения с потерпевшей лжеброкеры заработали более 5 миллионов рублей»




мошенничество
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Комментарии (73)

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Горожанин
11 минут назад
Какое-то массовое безумие.
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Ну что опять
сегодня, 11:53
Никогда не было!!! И вот опять!!! Даже настоящая подруга помогла!!! Попробуйте взять кредит хотя бы 100 тыс., Не так - то это просто... А здесь 1 300 000р.
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Я
сегодня, 11:50
Не понятно, зачем ей банк кредит выдал, если подозревал мошенничество?
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вольф
сегодня, 11:33
мне ее не жалко, ее отговаривали, но жадность и тупость сделал свое дело. что можно сказать: она ее заслужила!!!!
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Верещагин
сегодня, 11:03
Капитализм есть рассадник и питательная среда для всех видов мошенничества. Это т есть корень зла. А то что люди не далёкие, так это норма для текущего строя. Сегодня деньги то цель. А деньги это всего лишь средство для жизни
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Лиса Алиса
сегодня, 10:14
Пока живут на свете дураки, обманом жить, нам стало быть с руки)
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Дик
сегодня, 10:14
Виноват г четыре восемь, организуя этими статьями наводку для мошенников. Прекратите публиковать подобные темы на регулярной основе. Людям нужны новости о поисках и наказании мошенников. !!!
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ненавистник
сегодня, 08:19
они были лишние у ней
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op
сегодня, 07:21
Ну,хоть кол на голове теши ....
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О
сегодня, 01:26
В сбербанке в этом месяце сотрудник, выдававший мне деньги с номинального счета, настойчиво просил привязать к моему телефону. Зачем? Вдруг что случится, Вам позвонят. Что может случится с номинальный счётом? Вопрос остался без ответа.
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