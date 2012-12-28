Еще одна липчанка «проинвестировала» мошенников на 5 миллионов рублей

Как и в большинстве случаев - деньги она взяла в кредит. Причем в банке её пытались образумить.

В УМВД России по Липецкой области сообщили об очередной жертве интернет-мошенников:«В октябре мошенники написали в мессенджере 52-летней липчанке и предложили дополнительный заработок. Лжеменеджер брокерской компании убедил её в отсутствии сложностей при работе с инвестициями и помог открыть специальный счёт. Липчанке, как новому инвестору, аферист якобы сразу начислил бонусные рубли. Первый её взнос составил 10 тысяч рублей. Через чат-бот она отслеживала пополнение счета. Женщина продолжила жертвовать сбережениями и перечислила на псевдоброкерский счёт 120 тысяч рублей. После чего, со слов мошенников, она стала VIP-клиентом. Этот факт мотивировал женщину перевести ещё два миллиона рублей.На этом липчанка не остановилась. По совету брокерского наставника взяла кредит на сумму 110 тысяч рублей. Следующий поход в банк закончился для потерпевшей разговором с сотрудником безопасности, который пытался уговорить её не действовать по указанию мошенников. Но гражданка не поверила и снова одолжила денег, на этот раз 775 тысяч рублей. По рекомендации лжеменеджера она перевела все средства на брокерском счёте в валюту.Но для обналичивания средств потребовалось снова перевести все накопления в рубли и найти доверенное лицо для вывода денег. Так к событиям подключилась знакомая потерпевшей, которая согласилась стать доверенным лицом в брокерской операции. Для реализации сделки злоумышленники смогли уговорить её взять кредит в размере 1,3 миллионов рублей.Только когда чужие кредитные средства поступили на счёт мошенников, липчанка-брокер осознала свою ошибку и обратилась в полицию. За месяц общения с потерпевшей лжеброкеры заработали более 5 миллионов рублей»