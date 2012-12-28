Спорт
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сегодня, 20:20
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Бугаков обещает достойное завершение чемпионата, Лактионов в футболе видит театр
Пресс-конференция главных тренеров.
- В первом тайме практически ничего не дали сделать сопернику, - сказал Бугаков, - Ожидали, что на вторую половину москвичи выйдут с двойным настроем, что и произошло. Проиграли из-за пары ошибок в обороне, которые стоили нам пропущенных голов. Затем перестроились, сами начали агрессивнее действовать в атаке – создавали моменты, отыграли один мяч. Увы, но этого не хватило.
- На последних минутах в чужую штрафную пошёл вратарь «Металлурга» Никита Яворский. Это – установка тренера или футболисты сами так решили?
- Мы подсказали Никите, что можно принять такое решение. Да, это риск, но с другой стороны, какая разница с каким счётом проигрывать – 1:2 или 1:3? Хотели выжать из последних атак максимум.
- «Металлург» 9 раз попал в офсайд, причём многие эпизоды выглядели очень спорными. Это особенности работы судейской бригады?
- Судейство предпочитаю не комментировать, но сегодня ряд спорных решений арбитр принял.
- «Металлург» сыграл достойно, но очков это команде не принесло. Теперь липчане находятся в положении канатоходца – нужно одерживать победы во всех 3-х оставшихся матчей и нельзя ни разу оступиться. Готова ли молодая команда к такому давлению?
- Наши ребята осознают сложившуюся ситуацию. После игры мы коротко поговорили с командой, отметили, что руки опускать нельзя в любом случае. Как бы не развернулась ситуация, нужно профессионально расти – и игрокам, и нам, тренерам. Поэтому я думаю, что мы достойно завершим чемпионат.
Главный тренер «Родины-2» Александр Лактионов после матча принимал поздравления – с тем, что вернулась на 1-е место в «Серебре», а главное – обеспечила себе выход в сильнейшую «золотую» подгруппу второй лиги.
- Сказали игрокам начать первый тайм потихоньку, а во втором добавить, чтобы зрителям было интереснее смотреть. Футбол ведь всегда – театр. Поэтому болельщикам было интересно (согласно протоколу, на матч пришёл 81 болельщик, две трети из них болели за «Металлург», прим.).
- То есть вы играли, как сборная Бразилии: забьёте соперникам сколько заходите, а они вам – сколько смогут?
- Выше это была шутка. На самом деле мы провели не лучший матч. И в первом, и во втором таймах у нас не было качественного контроля мяча и качественных действий в постепенном нападении. В итоге в первой половине матча мы мало что создали, а во второй моменты у нас начали появляться только после того, как удалось открыть счёт и наша команда раскрепостилась. К тактике «Металлурга» были готовы. Липчане до этого одержали две победы, и было ясно, что они ничего менять в своей игре не будут. Мы планомерно готовились в недельном цикле и отрабатывали все фазы игры. Каждый футболист «Родины-2» знал, что ему нужно делать на поле.
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