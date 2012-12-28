Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке снова сработали сирены: объявлена угроза атаки БПЛА
Происшествия
Губернатор: ночью в Липецкой области были подавлены 11 БПЛА
Происшествия
Еще три БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
Еще 4 БПЛА сбито в Липецкой области
Происшествия
Сливочное масло: подорожало даже супердешевое
Общество
Шестого беглеца из липецкой колонии всё ещё ищут
Происшествия
В Лебедянском районе подводные охотники обнаружили труп
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Усмани нетрезвый водитель изувечил пассажира
Происшествия
Читать все
Шестого беглеца из липецкой колонии всё ещё ищут
Происшествия
Губернатор: ночью в Липецкой области были подавлены 11 БПЛА
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Зачем в липецком хоккее обидели шмеля Жэку?
Спорт
В Лебедянском районе подводные охотники обнаружили труп
Происшествия
В селе Ленино огонь от травы чуть не уничтожил плакат о вреде поджогов травы
Общество
В Липецкой области ночью пройдут небольшие дожди
Погода в Липецке
Бугаков обещает достойное завершение чемпионата, Лактионов в футболе видит театр
Спорт
Волейболистки наконец-то выиграли дома – одну партию
Спорт
«Металлург» забил на один гол больше соперника и… проиграл
Спорт
Читать все
Спорт
183
сегодня, 20:20
3

Бугаков обещает достойное завершение чемпионата, Лактионов в футболе видит театр

Пресс-конференция главных тренеров.

После поражения в Москве от «Родины-2» - 1:2 главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков не стал сильно критиковать подопечных. По его словам, «сталевары» провели неплохой матч и имели шансы на ничью с лидером «серебряной» подгруппы.

- В первом тайме практически ничего не дали сделать сопернику, - сказал Бугаков, - Ожидали, что на вторую половину москвичи выйдут с двойным настроем, что и произошло. Проиграли из-за пары ошибок в обороне, которые стоили нам пропущенных голов. Затем перестроились, сами начали агрессивнее действовать в атаке – создавали моменты, отыграли один мяч. Увы, но этого не хватило.

- На последних минутах в чужую штрафную пошёл вратарь «Металлурга» Никита Яворский. Это – установка тренера или футболисты сами так решили?

- Мы подсказали Никите, что можно принять такое решение. Да, это риск, но с другой стороны, какая разница с каким счётом проигрывать – 1:2 или 1:3? Хотели выжать из последних атак максимум.

- «Металлург» 9 раз попал в офсайд, причём многие эпизоды выглядели очень спорными. Это особенности работы судейской бригады?

- Судейство предпочитаю не комментировать, но сегодня ряд спорных решений арбитр принял.

- «Металлург» сыграл достойно, но очков это команде не принесло. Теперь липчане находятся в положении канатоходца – нужно одерживать победы во всех 3-х оставшихся матчей и нельзя ни разу оступиться. Готова ли молодая команда к такому давлению?

- Наши ребята осознают сложившуюся ситуацию. После игры мы коротко поговорили с командой, отметили, что руки опускать нельзя в любом случае. Как бы не развернулась ситуация, нужно профессионально расти – и игрокам, и нам, тренерам. Поэтому я думаю, что мы достойно завершим чемпионат.

Главный тренер «Родины-2» Александр Лактионов после матча принимал поздравления – с тем, что вернулась на 1-е место в «Серебре», а главное – обеспечила себе выход в сильнейшую «золотую» подгруппу второй лиги.

- Сказали игрокам начать первый тайм потихоньку, а во втором добавить, чтобы зрителям было интереснее смотреть. Футбол ведь всегда – театр. Поэтому болельщикам было интересно (согласно протоколу, на матч пришёл 81 болельщик, две трети из них болели за «Металлург», прим.).

- То есть вы играли, как сборная Бразилии: забьёте соперникам сколько заходите, а они вам – сколько смогут?

- Выше это была шутка. На самом деле мы провели не лучший матч. И в первом, и во втором таймах у нас не было качественного контроля мяча и качественных действий в постепенном нападении. В итоге в первой половине матча мы мало что создали, а во второй моменты у нас начали появляться только после того, как удалось открыть счёт и наша команда раскрепостилась. К тактике «Металлурга» были готовы. Липчане до этого одержали две победы, и было ясно, что они ничего менять в своей игре не будут. Мы планомерно готовились в недельном цикле и отрабатывали все фазы игры. Каждый футболист «Родины-2» знал, что ему нужно делать на поле.


Следующий матч «Металлург» проведёт 2 ноября в Муроме. Как сказано выше, права даже на ничью у нашей команды больше нет.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
0
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Соболев
44 минуты назад
Очень интересно
Ответить
Панин
8 минут назад
Загони сам себе, и вступай в клуб по интересам..
Ответить
Дзюба
сегодня, 21:00
Ну никому это не интересно...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru