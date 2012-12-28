Бугаков обещает достойное завершение чемпионата, Лактионов в футболе видит театр

Пресс-конференция главных тренеров.

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- Выше это была шутка. На самом деле мы провели не лучший матч. И в первом, и во втором таймах у нас не было качественного контроля мяча и качественных действий в постепенном нападении. В итоге в первой половине матча мы мало что создали, а во второй моменты у нас начали появляться только после того, как удалось открыть счёт и наша команда раскрепостилась. К тактике «Металлурга» были готовы. Липчане до этого одержали две победы, и было ясно, что они ничего менять в своей игре не будут. Мы планомерно готовились в недельном цикле и отрабатывали все фазы игры. Каждый футболист «Родины-2» знал, что ему нужно делать на поле.





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