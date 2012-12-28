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В России
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25 минут назад
Эксперт не рекомендует есть гороховый суп людям со склонностью к подагре
Преподаватель Государственного университета просвещения отмечает, что, несмотря на множество питательных свойств, гороховый суп может оказать негативное действие на здоровье человека.
Блюдо богато пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара в крови. Употребление гороха может снизить уровень «плохого» холестерина и тем самым уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Суп также является сытным и низкокалорийным продуктом, что может помочь в контроле веса.
Однако эксперт предостерегает, что гороховый суп может подойти не всем. Употребление гороха и блюд на его основе может вызвать вздутие живота и газообразование у некоторых людей из-за содержания сложных углеводов.
По словам Лялиной, горох богат пуринами, а это может привести к повышению уровня мочевой кислоты. Это особенно важно для людей, склонных к подагре. Также суп не стоит есть людям с проблемами пищеварения, например с синдромом раздражённого кишечника.
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