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25 минут назад

Эксперт не рекомендует есть гороховый суп людям со склонностью к подагре

Преподаватель Государственного университета просвещения отмечает, что, несмотря на множество питательных свойств, гороховый суп может оказать негативное действие на здоровье человека.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина дала рекомендации россиянам относительно употребления горохового супа, который обладает множеством питательных свойств, однако его стоит есть далеко не всем, — пишет Life.ru.

Блюдо богато пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара в крови. Употребление гороха может снизить уровень «плохого» холестерина и тем самым уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Суп также является сытным и низкокалорийным продуктом, что может помочь в контроле веса.

Однако эксперт предостерегает, что гороховый суп может подойти не всем. Употребление гороха и блюд на его основе может вызвать вздутие живота и газообразование у некоторых людей из-за содержания сложных углеводов.

По словам Лялиной, горох богат пуринами, а это может привести к повышению уровня мочевой кислоты. Это особенно важно для людей, склонных к подагре. Также суп не стоит есть людям с проблемами пищеварения, например с синдромом раздражённого кишечника.
здоровье
продукты
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