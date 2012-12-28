Происшествия
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сегодня, 09:45
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Липчанин обокрал магазин в Добринке: возмездие настигло его через три месяца
Мужчина набрал товаров на 12 тысяч рублей и вышел не заплатив. Полицейские нашли его через три месяца после кражи.
Полицейские установили, что 28-летний мужчина набрал в торговом зале полную корзину продуктов и минуя кассовую зону вышел. Его добычей стали сыр, колбаса, алкоголь и шампунь. Похищенное мужчина продал.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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