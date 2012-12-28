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сегодня, 09:45
3

Липчанин обокрал магазин в Добринке: возмездие настигло его через три месяца

Мужчина набрал товаров на 12 тысяч рублей и вышел не заплатив. Полицейские нашли его через три месяца после кражи.

Оперативники уголовного розыска отыскали жителя Липецка, который еще в июле обокрал магазин в поселке Добринка. Ущерб магазина от кражи составил 12 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что 28-летний мужчина набрал в торговом зале полную корзину продуктов и минуя кассовую зону вышел. Его добычей стали сыр, колбаса, алкоголь и шампунь. Похищенное мужчина продал.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
zzloyzz
15 минут назад
Повезло грабителю, добринцы не всегда такие добрые.
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65+
53 минуты назад
Его надо проверить у психиатра , явно не адекватный или пришелец из прошлого когда не было камер !
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Александр Н.
сегодня, 09:54
На что человек надеялся, кругом камеры, теперь ха наглость расплата.
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