37-летняя женщина нашла в магазине банковскую карту и накупила продуктов за чужой счёт

За кражу на 2700 рублей ей грозит до шести лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 37-летней женщины, обвиняемой в краже с банковского счёта (по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ).— Следствием установлено, что утром 13 августа этого года в магазине «Пятерочка» села Девица женщина заметила на полке с товаром потерянную банковскую карту и забрала ее себе. Сразу после этого в течение получаса она сделала несколько покупок за чужой счёт — и в этом же магазине, и в других торговых точках. Женщина успела накупить продуктов на 2 700 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь жительнице Усманского района грозит до шести лет лишения свободы.