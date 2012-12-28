Происшествия
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сегодня, 10:01
37-летняя женщина нашла в магазине банковскую карту и накупила продуктов за чужой счёт
За кражу на 2700 рублей ей грозит до шести лет лишения свободы.
— Следствием установлено, что утром 13 августа этого года в магазине «Пятерочка» села Девица женщина заметила на полке с товаром потерянную банковскую карту и забрала ее себе. Сразу после этого в течение получаса она сделала несколько покупок за чужой счёт — и в этом же магазине, и в других торговых точках. Женщина успела накупить продуктов на 2 700 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь жительнице Усманского района грозит до шести лет лишения свободы.
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