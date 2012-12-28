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Происшествия
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Общество
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
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37-летняя женщина нашла в магазине банковскую карту и накупила продуктов за чужой счёт
Происшествия
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Происшествия
226
сегодня, 10:01

37-летняя женщина нашла в магазине банковскую карту и накупила продуктов за чужой счёт

За кражу на 2700 рублей ей грозит до шести лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 37-летней женщины, обвиняемой в краже с банковского счёта (по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

— Следствием установлено, что утром 13 августа этого года в магазине «Пятерочка» села Девица женщина заметила на полке с товаром потерянную банковскую карту и забрала ее себе. Сразу после этого в течение получаса она сделала несколько покупок за чужой счёт — и в этом же магазине, и в других торговых точках. Женщина успела накупить продуктов на 2 700 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Теперь жительнице Усманского района грозит до шести лет лишения свободы.
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